Ergodic_Ticks_Volume_Indicator - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Profitrader

ウィリアムブラウによる複数の EMAを持つティックボリューム指標の1つ

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年2月8日にコードベースで公開されました。

Ticks_Volume_Indicator Ticks_Volume_Indicator

計算にティックボリュームを使用する指標

BB_3HTF BB_3HTF

1つのチャート上の3つの異なる時間枠での3つのボリンジャーバンド

BlauCMI BlauCMI

色ヒストグラムとしてのエルゴード的CMIオシレータ

Math-System Math-System

予測された価格の動きのためのターゲット支持/抵抗レベルのセット。<