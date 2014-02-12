真实作者:

Profitrader

William Blau的多重EMA订单交易量指标之一.

本指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (必须复制到 terminal_data_folder\MQL5\Include). 类的使用已经在文章"不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"中详细描述.

本指标首先于2008年2月8日使用MQL4语言实现并发布于代码库中.

Ergodic_Ticks_Volume 指标