Ergodic_Ticks_Volume 指标 - MetaTrader 5脚本
真实作者:
Profitrader
William Blau的多重EMA订单交易量指标之一.
本指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (必须复制到 terminal_data_folder\MQL5\Include). 类的使用已经在文章"不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"中详细描述.
本指标首先于2008年2月8日使用MQL4语言实现并发布于代码库中.
Ergodic_Ticks_Volume 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1920
