Ergodic_Ticks_Volume_Indicator - Indikator für den MetaTrader 5
- 1077
Real Autor:
Profitrader
Einer der Indikatoren des Tickvolumens mit mehreren EMAs von William Blau.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 08.02.2008.
Ergodic_Ticks_Volume_Indicator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1920
