Ergodic_Ticks_Volume_Indicator - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Real Autor:

Profitrader

Einer der Indikatoren des Tickvolumens mit mehreren EMAs von William Blau.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 08.02.2008.

Ergodic_Ticks_Volume_Indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1920

Ticks_Volume_Indicator Ticks_Volume_Indicator

Ein Indikator, der das Tickvolumen für seine Berechnungen verwendet.

BB_3HTF BB_3HTF

Drei Bollinger Bänder mit verschiedenen Timeframes mit den selben Parametern auf einem Chart.

Gleitender Durchschnitt Gleitender Durchschnitt

Der Gleitende Durchschnitt Expert Advisor handelt bei der Kreuzung der gleitenden Durchschnitte.

BlauCMI BlauCMI

Ergodischer CMI Oszillator als Farbhistogramm.