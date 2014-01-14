Autor real:

Profitrader

Indicador que utiliza volumen de tick para los cálculos.

En los datos de mercados futuros en los volúmenes de trade, se reporta con un día de retraso. Para compensar esto, muchos analistas utilizan el indicador volumen de tick (tick volume™): le permite rastrear cambios en el volumen durante la jornada de trading.

Tick volume indica el número de operaciones celebradas durante un cierto período intradía, pero no muestra el número de contratos por operación. Así por ejemplo puede ser de 50 operaciones por hora. Pero a partir de esta cifra no está claro cuántos contratos han concluido por cada operación. Podría ser, por ejemplo, 50 órdenes de un lote o 50 órdenes de cientos de lotes. Desde este punto de vista, el tick no refleja el verdadero volumen. Sin embargo, es un indicador valioso porque sólo permite medir el volumen con menos retraso, aunque a expensas de la precisión.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 03.02.2008.

Ticks_Volume_Indicator