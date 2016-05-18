Real Autor:

Profitrader

Ein Indikator, der das Tickvolumen für seine Berechnungen verwendet.

In den Futuremärkten wird das Handelsvolumen mit einem Tag Verzögerung dargestellt. Um das zu kompensieren, verwenden viele Analysten den Tickvolumen Indikator (tick volume™): er erlaubt es, Volumenänderungen während des Handelstages zu verfolgen.

Tickvolumen zeigt die Anzahl von Trades, die in einer bestimmten Intradayperiode abgeschlossen wurden an, zeigt aber nicht die Anzahl von Kontrakten pro Trade. Es kann daher also zum Beispiel 50 Trades pro Stunde betragen. Aber wie viele Kontrakte für jeden Trade gehandelt wurden, kann von dieser Zahl nicht abgelesen werden. Es könnten zum Beispiel 50 Aufträge mit einem Lot oder 50 Aufträge mit 100 Lot gewesen sein. Von diesem Gesichtspunkt aus, zeigt das Tickvolumen also nicht das richtige Volumen an. Trotzdem ist es ein wertvoller Indikatoren weil nur es Ihnen erlaubt, das Volumen mit geringerer Verzögerung zu messen - auch wenn dies auf Kosten der Genauigkeit geht.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 03.02.2008.

Ticks_Volume_Indicator