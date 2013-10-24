CodeBaseРазделы
Ticks_Volume_Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Profitrader

Индикатор, использующий в своих расчетах тиковый объем.

На фьючерсных рынках данные об объеме торговли сообщают с задержкой на день. Чтобы компенсировать этот недостаток, многие аналитики прибегают к индикатору тикового объема (tick volume™): он позволяет отслеживать изменения объема в течение торгового дня.

Тиковый объем показывает число сделок, заключенных за определенный внутридневной период, но не показывает число контрактов на сделку. Так он может составить, например, 50 сделок в час. Но сколько контрактов было заключено при каждой сделке из этой цифры не видно. Могло быть, например, 50 однолотовых приказов или 50 столотовых приказов. С этой точки зрения тиковый объем не отражает истинного объема. Однако, он остается ценным индикатором, поскольку только он позволяет измерить объем с меньшим опозданием, хотя и в ущерб точности.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 03.02.2008.

Индикатор Ticks_Volume_Indicator

RSI_3HTF RSI_3HTF

Три осциллятора RSI с трех различных таймфреймов на одном графике.

BB_3HTF BB_3HTF

Три канала Bollinger Bands с разных таймфреймов с одинаковыми параметрами на одном графике.

MA_3HTF MA_3HTF

Три скользящих средних с трех различных таймфреймов на одном графике.

Ergodic_Ticks_Volume_Indicator Ergodic_Ticks_Volume_Indicator

Один из индикаторов тикового объема с многократными EMA-усреднениями Уильяма Блау.