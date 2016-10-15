実際の著者：

Profitrader

計算にティックボリュームを使用する指標

先物市場では取引量のデータは1日遅れで報告されます。これを補償するために、多くのアナリストは、ティックボリューム指標（tick volume™）を使用します。それでは取引日に取引量の変化を追跡することができます。

ティックボリュームは特定の日中の期間での約定数を示しますが、取引ごとの契約数が表示されません。なので、例えば1時間に50の約定があったことも可能です。しかし、それぞれの約定でいくつの契約が結ばれたかはこの数からは明らかではありません。例えば、それは、50の1ロット注文でも50の100ロット注文でもある可能性があります。この観点から、ティックは真のボリュームを反映していません。しかし、精度を犠牲にされますが、より少ない遅延でボリュームを測定することを可能にするのはこの指標だけなのででそれは貴重な指標です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年2月3日にコードベースで公開されました。

Ticks_Volume_Indicator