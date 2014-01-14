CodeBaseSecciones
BB_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Tres Bandas de Bollinger con timeframes diferentes con los mismos parámetros en un gráfico.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1918

Ultimate_Oscillator Ultimate_Oscillator

El Ultimate Oscillator de Larry Williams se calcula como el valor ponderado de tres estocásticos, indicadores, calculados periodos rápidos, medios y cortos.

Ticks_Volume_Indicator Ticks_Volume_Indicator

Indicador que utiliza volumen de tick para los cálculos.

IBS IBS

El indicador Internal Bar Strength mide la "fuerza interior" de cada barra restando el precio de cierre del bajo y dividiendo el número resultante con la diferencia entre los altos y bajos de las barras.

RSI_3HTF RSI_3HTF

Tres osciladores RSI con tres timeframes diferentes en un gráfico.