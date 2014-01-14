Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BB_3HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1123
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Tres Bandas de Bollinger con timeframes diferentes con los mismos parámetros en un gráfico.
Indicador de BB_3HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1918
Ultimate_Oscillator
El Ultimate Oscillator de Larry Williams se calcula como el valor ponderado de tres estocásticos, indicadores, calculados periodos rápidos, medios y cortos.Ticks_Volume_Indicator
Indicador que utiliza volumen de tick para los cálculos.