TrendManager - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1266
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Alejandro Galindo
Indicador visual de tendencia que muestra el sentido y la fuerza del movimiento actual del precio.
Parámetros de entrada del indicador:
//+--------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+--------------------------------------+ input uint DVLimit=70; // Límmite en puntos input uint Fast_Period=23; // Periodo de la MM rápida input ENUM_APPLIED_PRICE Fast_Price=PRICE_OPEN;// Precio de la MM rápida input ENUM_MA_METHOD Fast_Method=MODE_SMA; // Método de suavizado de la MM rápida input uint Slow_Period=84; // Periodo de la MM lenta input ENUM_APPLIED_PRICE Slow_Price=PRICE_OPEN;// Precio de la MM lenta input ENUM_MA_METHOD Slow_Method=MODE_SMA; // Método de suavizado de la MM lenta input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en barras
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/754
