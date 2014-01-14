CodeBaseSecciones
Indicadores

TrendManager - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1266
(15)
Autor real:

Alejandro Galindo

Indicador visual de tendencia que muestra el sentido y la fuerza del movimiento actual del precio.

Parámetros de entrada del indicador:

//+--------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador  |
//+--------------------------------------+
input uint DVLimit=70;                         // Límmite en puntos
input uint Fast_Period=23;                     // Periodo de la MM rápida
input ENUM_APPLIED_PRICE Fast_Price=PRICE_OPEN;// Precio de la MM rápida
input ENUM_MA_METHOD Fast_Method=MODE_SMA;     // Método de suavizado de la MM rápida
input uint Slow_Period=84;                     // Periodo de la MM lenta
input ENUM_APPLIED_PRICE Slow_Price=PRICE_OPEN;// Precio de la MM lenta
input ENUM_MA_METHOD Slow_Method=MODE_SMA;     // Método de suavizado de la MM lenta
input int  Shift=0;                            // Desplazamiento horizontal del indicador en barras

Indicador TrendManager

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/754

Sidus Sidus

Este indicador se basa en la primera versión del método Sidus de trading. Muestra los puntos de entrada al mercado.

JFATL_3HTF JFATL_3HTF

Tres filtros digitales suaves rápidos JFATL con tres plazos diferentes que aparecen en la misma gráfica.

Ticks_Volume_Indicator Ticks_Volume_Indicator

Indicador que utiliza volumen de tick para los cálculos.

Ultimate_Oscillator Ultimate_Oscillator

El Ultimate Oscillator de Larry Williams se calcula como el valor ponderado de tres estocásticos, indicadores, calculados periodos rápidos, medios y cortos.