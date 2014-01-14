Autor real:

Profitrader

Um indicador que utiliza volume de tick para os cálculos.

Nos dados de mercados futuros sobre os volumes de comércio, são relatados com atraso de um dia. Para compensar isso, muitos analistas usam o indicador de volume de escala (volume de tick ™): ele permite que você acompanhe as mudanças de volume durante o dia de negociação.

O volume de Tick indica o número de negócios concluídos ao longo de um determinado período intradiário, mas não mostra o número de contratos por acordo. Assim, pode haver, por exemplo, 50 negociações por hora. Mas quantos contratos foram celebrados para cada negócio não está claro a partir desta figura. Poderia ser, por exemplo, 50 ordens de um lote ou de 50 ordens de cem lotes. Deste ponto de vista, o tick não reflete o volume verdadeiro. No entanto, ele é um indicador valioso, porque só ele permite que você meça o volume com menos atraso, embora as custas da precisão.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 03.02.2008.

Ticks_Volume_Indicator