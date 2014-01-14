CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Ticks_Volume_Indicator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3558
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Profitrader

Um indicador que utiliza volume de tick para os cálculos.

Nos dados de mercados futuros sobre os volumes de comércio, são relatados com atraso de um dia. Para compensar isso, muitos analistas usam o indicador de volume de escala (volume de tick ™): ele permite que você acompanhe as mudanças de volume durante o dia de negociação.

O volume de Tick indica o número de negócios concluídos ao longo de um determinado período intradiário, mas não mostra o número de contratos por acordo. Assim, pode haver, por exemplo, 50 negociações por hora. Mas quantos contratos foram celebrados para cada negócio não está claro a partir desta figura. Poderia ser, por exemplo, 50 ordens de um lote ou de 50 ordens de cem lotes. Deste ponto de vista, o tick não reflete o volume verdadeiro. No entanto, ele é um indicador valioso, porque só ele permite que você meça o volume com menos atraso, embora as custas da precisão.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 03.02.2008.

Ticks_Volume_Indicator

Ticks_Volume_Indicator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1919

EMA_STD_VA EMA_STD_VA

Média Móvel Exponencial Adaptativa, baseada no indicador StdDev.

JFATL_3HTF JFATL_3HTF

Três filtros digitais rápidos suaves JFATL com três períodos de tempo diferentes exibidos no mesmo gráfico.

BB_3HTF BB_3HTF

Três bandas de Bollinger com períodos de tempo diferentes e com os mesmos parâmetros em um gráfico.

sSortTest sSortTest

Estudo comparativo de algoritmos de ordenação.