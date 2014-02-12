真实作者:

Profitrader

使用订单交易量的指标.

在期货市场中, 交易量数据报告会有一天的延迟. 为了抵消这点, 很多分析师使用订单交易量指标 (tick volume™): 它允许您在交易日跟踪交易量的变化.

订单交易量指出了在日内某时段结束交易的数量, 但是没有显示每笔交易的合同数. 所以打个比方, 每小时50笔交易. 但是此期间每笔交易的合同数并不清楚. 它可能是50笔一手的交易或者50笔100手订单. 从这个角度看, 订单不能反映真实的交易量. 但是, 它还是个有价值的指标, 因为它可以使您在较小延迟下评估交易量, 尽管精确度不够高.

本指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (必须复制到 terminal_data_folder\MQL5\Include). 类的使用已经在文章"不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"中详细描述.

本指标于2008年2月3日首先使用MQL4语言实现并发布于代码库中.





Ticks_Volume 指标