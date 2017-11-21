Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Flat Channel - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1245
Autor de la idea - JS_Sergey, autor del código mq5 - barabashkakvn.
El aseosr Flat Channel se construye sobre la ruptura del canal de flat. Al encontrar un canal de mercado plano o una ralentización del movimiento del mercado, el asesor colocará una orden pendiente de ruptura. El stop es igual al doble de la anchura del canal. La pareja recomendada es EURUSD, y el marco temporal, M30.
Parámetros de entrada
- Time work (true → on, false → off) - bandera para permitir/prohibir trabajar según el tiempo;
- Trade on Tuesday - bandera para permitir/prohibir trabajar los martes;
- Trading on Wednesday - bandera para permitir/prohibir trabajar los miércoles;
- Trading on Thursday - bandera para permitir/prohibir trabajar los jueves;
- Start trading on Monday - hora de comienzo el lunes;
- Stop trading on Friday - hora de finalización el viernes;
- Money management - bandera para permitir/prohibir usar el control de recursos;
- Risk in % for a deal from a free margin - tanto por ciento de riesgo en una transacción (solo si Money management = false);
- Lots - volumen del lote;
- Life_time - tiempo de vida útil de la orden pendiente;
- magic - número mágico;
- StdDev averaging period - periodo de promediación del indicador StdDev;
- Flet bars - número mínimo de barras para definir el flat;
- Canal min (in pips) - tamaño mínimo del canal;
- Canal max (in pips) - tamaño máximo del canal;
- Breakeven - bandera para permitir/prohibir la ausencia de pérdidas;
- Fibo tral - distancia mínima con respecto al precio actual para trasladar una posición a ausencia de pérdidas.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19150
