Flat Channel - Asesor Experto para MetaTrader 5

JS_Sergey | Spanish
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1245
Ranking:
(32)
Publicado:
Actualizado:
Flat Channel.mq5
Autor de la idea - JS_Sergey, autor del código mq5 - barabashkakvn.

El aseosr Flat Channel se construye sobre la ruptura del canal de flat. Al encontrar un canal de mercado plano o una ralentización del movimiento del mercado, el asesor colocará una orden pendiente de ruptura. El stop es igual al doble de la anchura del canal. La pareja recomendada es EURUSD, y el marco temporal, M30.


Parámetros de entrada

  • Time work (true → on, false → off) - bandera para permitir/prohibir trabajar según el tiempo;
  • Trade on Tuesday - bandera para permitir/prohibir trabajar los martes;
  • Trading on Wednesday - bandera para permitir/prohibir trabajar los miércoles;
  • Trading on Thursday - bandera para permitir/prohibir trabajar los jueves;
  • Start trading on Monday - hora de comienzo el lunes;
  • Stop trading on Friday - hora de finalización el viernes;
  • Money management - bandera para permitir/prohibir usar el control de recursos;
  • Risk in % for a deal from a free margin - tanto por ciento de riesgo en una transacción (solo si Money management = false);
  • Lots - volumen del lote;
  • Life_time - tiempo de vida útil de la orden pendiente;
  • magic - número mágico;
  • StdDev averaging period - periodo de promediación del indicador StdDev;
  • Flet bars - número mínimo de barras para definir el flat;
  • Canal min (in pips) - tamaño mínimo del canal;
  • Canal max (in pips) - tamaño máximo del canal;
  • Breakeven - bandera para permitir/prohibir la ausencia de pérdidas;
  • Fibo tral - distancia mínima con respecto al precio actual para trasladar una posición a ausencia de pérdidas.

Flat Channel

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19150

