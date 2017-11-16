代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

平缓通道 - MetaTrader 5EA

JS_Sergey | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
2503
等级:
(32)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路的作者: JS_Sergey, mq5 代码作者: barabashkakvn.

平缓通道 EA 在平缓的通道突破中交易，当找到平缓通道时或者当市场变缓时，EA交易会设置挂单等待通道的突破。止损水平等于两倍通道宽度，推荐的货币对是 M30 时段的 EURUSD。


输入参数

  • Time work (true → on, false → off) - 启用/禁用时间过滤。
  • Trade on Tuesday - 允许/禁止在星期二交易。
  • Trading on Wednesday - 允许/禁止在星期三交易。
  • Trading on Thursday - 允许/禁止在星期四交易。
  • Start trading on Monday - 星期一开始交易的时间。
  • Stop trading on Friday - 星期五停止交易的时间。
  • Money management - 启用/禁用自动资金管理。
  • Risk in % for a deal from a free margin - 每次交易的风险百分比 (如果 Money management = false).
  • Lots - 手数值。
  • Life_time - 挂单的生命周期。
  • magic - EA 幻数。
  • StdDev averaging period - StdDev 指标的平均周期数。
  • Flet bars - 用于判断平盘的最小柱数。
  • Canal min (in pips) - 最小通道大小。
  • Canal max (in pips) - 最大通道大小。
  • Breakeven - 启用/禁用盈亏平衡功能.
  • Fibo tral - 用于把仓位移动到盈亏平衡点的距离当前价格的最小距离。

平缓通道

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19150

Sultonov 的差异指标 Sultonov 的差异指标

显示多头和空头强弱的平均值。

Current Next Futures Current Next Futures

该脚本程序有三个用于判断当前的 FORTS 期货的独立功能。

HarVesteR HarVesteR

本 EA 交易使用了以下指标: 移动平均汇总/分离指标，MACD; 移动平均, MA; 平均方向移动指数，ADX。它会关闭一半的获利仓位。

Alligator Alligator

一个基于鳄鱼指标的交易系统。如果有可能，EA交易会把仓位移动到盈亏平衡点，再启用追踪止损。