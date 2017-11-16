思路的作者: JS_Sergey, mq5 代码作者: barabashkakvn.

平缓通道 EA 在平缓的通道突破中交易，当找到平缓通道时或者当市场变缓时，EA交易会设置挂单等待通道的突破。止损水平等于两倍通道宽度，推荐的货币对是 M30 时段的 EURUSD。





输入参数