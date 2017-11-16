请观看如何免费下载自动交易
平缓通道 - MetaTrader 5EA
- Vladimir Karputov
- 2503
思路的作者: JS_Sergey, mq5 代码作者: barabashkakvn.
平缓通道 EA 在平缓的通道突破中交易，当找到平缓通道时或者当市场变缓时，EA交易会设置挂单等待通道的突破。止损水平等于两倍通道宽度，推荐的货币对是 M30 时段的 EURUSD。
输入参数
- Time work (true → on, false → off) - 启用/禁用时间过滤。
- Trade on Tuesday - 允许/禁止在星期二交易。
- Trading on Wednesday - 允许/禁止在星期三交易。
- Trading on Thursday - 允许/禁止在星期四交易。
- Start trading on Monday - 星期一开始交易的时间。
- Stop trading on Friday - 星期五停止交易的时间。
- Money management - 启用/禁用自动资金管理。
- Risk in % for a deal from a free margin - 每次交易的风险百分比 (如果 Money management = false).
- Lots - 手数值。
- Life_time - 挂单的生命周期。
- magic - EA 幻数。
- StdDev averaging period - StdDev 指标的平均周期数。
- Flet bars - 用于判断平盘的最小柱数。
- Canal min (in pips) - 最小通道大小。
- Canal max (in pips) - 最大通道大小。
- Breakeven - 启用/禁用盈亏平衡功能.
- Fibo tral - 用于把仓位移动到盈亏平衡点的距离当前价格的最小距离。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19150
