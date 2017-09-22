CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Flat Channel - эксперт для MetaTrader 5

JS_Sergey | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4991
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: JS_Sergey

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник Flat Channel построен на пробое флетового канала. При нахождении флетового канала или замедления движения рынка советник ставит отложенный ордер на пробой. Стоп равен двум ширинам канала. Рекомендованная пара EURUSD и таймфрейм M30.


Входные параметры

  • Time work (true → on, false → off) - флаг разрешения/запрета работать по времени;
  • Trade on Tuesday - флаг разрешения/запрета работать по вторникам;
  • Trading on Wednesday - флаг разрешения/запрета работать по средам;
  • Trading on Thursday - флаг разрешения/запрета работать по четвергам;
  • Start trading on Monday - время старта в понедельник;
  • Stop trading on Friday - время остановки в пятницу;
  • Money management - флаг разрешения/запрета использования управления средствами;
  • Risk in % for a deal from a free margin - процент риска на сделку (только если Money management = false);
  • Lots - объем лота;
  • Life_time - время жизни отложенного ордера;
  • magic - магический номер;
  • StdDev averaging period - период усреднения индикатора StdDev;
  • Flet bars - минимальное количество баров для определения флета;
  • Canal min (in pips) - минимальный размер канала;
  • Canal max (in pips) - максимальный размер канала;
  • Breakeven - флаг разрешения/запрета безубытка;
  • Fibo tral - минимальный отступ от текущей цены для перевода позиции в безубыток.

Flat Channel

Дифференциальный индикатор Султонова Дифференциальный индикатор Султонова

Отображение усредненных величин сил быков и медведей.

Current Next Futures Current Next Futures

Cкрипт с тремя независимыми функциями, для определения текущего фьючерса рынка FORTS.

Alligator Alligator

Торговая система на основе индикатора Alligator. При возможности сначала переводит позицию в безубыток, а затем подключает трейлинг.

Notify Icon Notify Icon

Библиотека для создания значков на панели задач Windows и отправки им текстовых уведомлений. Использование данной библиотеки поможет сделать ваши MQL программы более информативными.