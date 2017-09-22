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Flat Channel - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 4991
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
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Автор идеи: JS_Sergey
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник Flat Channel построен на пробое флетового канала. При нахождении флетового канала или замедления движения рынка советник ставит отложенный ордер на пробой. Стоп равен двум ширинам канала. Рекомендованная пара EURUSD и таймфрейм M30.
Входные параметры
- Time work (true → on, false → off) - флаг разрешения/запрета работать по времени;
- Trade on Tuesday - флаг разрешения/запрета работать по вторникам;
- Trading on Wednesday - флаг разрешения/запрета работать по средам;
- Trading on Thursday - флаг разрешения/запрета работать по четвергам;
- Start trading on Monday - время старта в понедельник;
- Stop trading on Friday - время остановки в пятницу;
- Money management - флаг разрешения/запрета использования управления средствами;
- Risk in % for a deal from a free margin - процент риска на сделку (только если Money management = false);
- Lots - объем лота;
- Life_time - время жизни отложенного ордера;
- magic - магический номер;
- StdDev averaging period - период усреднения индикатора StdDev;
- Flet bars - минимальное количество баров для определения флета;
- Canal min (in pips) - минимальный размер канала;
- Canal max (in pips) - максимальный размер канала;
- Breakeven - флаг разрешения/запрета безубытка;
- Fibo tral - минимальный отступ от текущей цены для перевода позиции в безубыток.
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