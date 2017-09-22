Flat Channel

Cкрипт с тремя независимыми функциями, для определения текущего фьючерса рынка FORTS.

Торговая система на основе индикатора Alligator. При возможности сначала переводит позицию в безубыток, а затем подключает трейлинг.

Библиотека для создания значков на панели задач Windows и отправки им текстовых уведомлений. Использование данной библиотеки поможет сделать ваши MQL программы более информативными.