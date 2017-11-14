無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Flat Channel - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 1161
アイディアの著者：JS_Sergey、mq5コードの著者：barabashkakvn
アイディアの著者：JS_Sergey、mq5コードの著者：barabashkakvn
フラットチャネルEAは、フラットチャネルのブレイクアウトで取引します。フラットなチャネルが見つかったり市場が減速したりすると、EAはチャネルの中断を予想して未決注文を出します。ストップレベルは2つのチャンネル幅に等しいです。お勧めのペアはM30時間枠でのEURUSDです。
入力パラメータ
- Time work (true → on, false → off) - 時間フィルタを有効/無効にする
- Trade on Tuesday - 火曜日の取引を許可/禁止する
- Trading on Wednesday - 水曜日の取引を許可/禁止する
- Trading on Thursday - 木曜日の取引を許可/禁止する
- Start trading on Monday - 月曜日に取引を始める時刻
- Stop trading on Friday - 金曜日に取引を始める時刻
- Money management - 自動資産管理を有効/無効にする
- Risk in % for a deal from a free margin - 取引当たりのリスク%（Money management = falseの場合）
- Lots - ロット値
- Life_time - 未決注文の期限
- magic - EAマジックナンバー
- StdDev averaging period - StdDev指標の平均化の期間
- Flet bars - フラットの特定に使われるバーの最小数
- Canal min（ピップ単位） - 最小チャネルサイズ
- Canal max（ピップ単位） - 最大チャネルサイズ
- Breakeven - ブレイクイーブン機能を有効/無効にする
- Fibo tral - ポジションを損益分岐点に移動させるための現在価格からの最小距離
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19150
