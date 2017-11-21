Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Indicador diferencial de Sultónov - indicador para MetaTrader 5
- Ihor Herasko
Las líneas del indicador son las sumas acumuladas de las fuerzas alcistas y bajistas en un periodo definido por el usuario.
Metodología del cálculo
El cálculo de las fuerzas alcistas se realiza con la ayuda de la fórmula:
donde:
- BullsPower(i) - valor actual de las fuerzas alcistas;
- Close(i) - precio Close de la barra actual;
- Close(i + 1) - precio Close de la barra anterior;
- N - periodo de cálculo del indicador;
- BUN - número de incrementos positivos de los precios Close en N barras. En la suma se incluyen solo los incrementos positivos.
Por consiguiente, para el cálculo de las fuerzas bajistas se usa la fórmula:
donde:
- BearsPower(i) - valor actual de las fuerzas bajistas;
- BEN - número de incrementos negativos de los precios Close en N barras. En la suma se incluyen solo los incrementos negativos.
Parámetros
- Calculate period / Periodo del cálculo - número de barras a lo largo de la profundidad de la historia, sobre cuyos datos se calculan las indicaciones del indicador (en las fórmulas se designa como N);
- The number of bars to display / Número de barras de la representación - en cuántas barras a lo largo de la profundidad de la historia se representarán las indicaciones del indicador. Para representar toda la historia disponible hay que introducir cualquier número no natural (0 y menor). El parámetro no influye de ninguna forma en la calidad de las indicaciones.
Interpretación
La línea roja del indicador representa la fuerza bajista, y la azul, la fuerza alcista. El lado dominante dependerá de la línea que esté por encima. El cruce de las líneas indica un cambio de tendencia y la presencia de un buen momento para abrir una transacción en la dirección de la fuerza que haya resultado por encima.
Fig. 1 Cambio de una tendencia ascendente a una descendente.
Update 22.09.2017
- Se ha corregido el error de reconociemiento del idioma del terminal.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19142
