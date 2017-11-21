Las líneas del indicador son las sumas acumuladas de las fuerzas alcistas y bajistas en un periodo definido por el usuario.





Metodología del cálculo

El cálculo de las fuerzas alcistas se realiza con la ayuda de la fórmula:

BullsPower(i) = SUM(Close(i) - Close(i + 1), N) / BUN

donde:

BullsPower(i) - valor actual de las fuerzas alcistas;

- valor actual de las fuerzas alcistas; Close(i) - precio Close de la barra actual;

- precio Close de la barra actual; Close(i + 1) - precio Close de la barra anterior;

- precio Close de la barra anterior; N - periodo de cálculo del indicador;

- periodo de cálculo del indicador; BUN - número de incrementos positivos de los precios Close en N barras. En la suma se incluyen solo los incrementos positivos.

Por consiguiente, para el cálculo de las fuerzas bajistas se usa la fórmula:

BearsPower(i) = SUM(Close(i + 1) - Close(i), N) / BEN

donde:

BearsPower(i) - valor actual de las fuerzas bajistas;

- valor actual de las fuerzas bajistas; BEN - número de incrementos negativos de los precios Close en N barras. En la suma se incluyen solo los incrementos negativos.





Parámetros

Calculate period / Periodo del cálculo - número de barras a lo largo de la profundidad de la historia, sobre cuyos datos se calculan las indicaciones del indicador (en las fórmulas se designa como N); The number of bars to display / Número de barras de la representación - en cuántas barras a lo largo de la profundidad de la historia se representarán las indicaciones del indicador. Para representar toda la historia disponible hay que introducir cualquier número no natural (0 y menor). El parámetro no influye de ninguna forma en la calidad de las indicaciones.





Interpretación

La línea roja del indicador representa la fuerza bajista, y la azul, la fuerza alcista. El lado dominante dependerá de la línea que esté por encima. El cruce de las líneas indica un cambio de tendencia y la presencia de un buen momento para abrir una transacción en la dirección de la fuerza que haya resultado por encima.

Fig. 1 Cambio de una tendencia ascendente a una descendente.





Update 22.09.2017