Autor der Idee: JS_Sergey, ursprünglicher Autor: barabashkakvn.

Der EA Flat Channel EA handelt die Ausbrüche aus einem Seitwärtskanal. Wurde ein Seitwärtskanal oder ein sich verlangsamender Markt ermittelt, platziert de EA Pending-Order, weil er einen Ausbruch erwartet. Der Stop Loss ist gleich der Kanalbreite. Das empfohlene Symbol ist EURUSD mit dem Zeitrahmen M30.





Eingabeparameter