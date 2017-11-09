CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Flat Channel - Experte für den MetaTrader 5

JS_Sergey | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1307
Rating:
(32)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Autor der Idee: JS_Sergey, ursprünglicher Autor: barabashkakvn.

Der EA Flat Channel EA handelt die Ausbrüche aus einem Seitwärtskanal. Wurde ein Seitwärtskanal oder ein sich verlangsamender Markt ermittelt, platziert de EA Pending-Order, weil er einen Ausbruch erwartet. Der Stop Loss ist gleich der Kanalbreite. Das empfohlene Symbol ist EURUSD mit dem Zeitrahmen M30.


Eingabeparameter

  • Time work (true → on, false → off) - aktivieren/deaktivieren des Zeitfilters.
  • Trade on Tuesday - zulassen/verhindern des Handels am Dienstag.
  • Trading on Wednesday - zulassen/verhindern des Handels am Mittwoch.
  • Trading on Thursday - zulassen/verhindern des Handels am Donnerstag.
  • Start trading on Monday - Zeit des Handelsstarts am Montag.
  • Stop trading on Friday - Zeit des Handelsendes am Freitag.
  • Money management - aktivieren/deaktivieren des automatischen Geldmanagements.
  • Risk in % for a deal from a free margin - Risikoprozentsatz je Position (wenn Money management = 'false').
  • Lots - Lotgröße.
  • Life_time - Laufzeit der Pending-Order.
  • magic - Magicnummer des EAs.
  • StdDev averaging period - die Glättungslänge des Indikators StdDev.
  • Flet bars - Minimalzahl von Bars zur Bestimmung des Seitwärtsbewegung.
  • Canal min (in pips) - Mindestgröße des Kanals.
  • Canal max (in pips) - Maximalgröße des Kanals.
  • Breakeven - aktivieren/deaktivieren der Breakeven-Funktion.
  • Fibo tral - Mindestabstand vom aktuellen Preis zum Setzen von Breakeven einer Position.

Flat Channel

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19150

