und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Flat Channel - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1307
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor der Idee: JS_Sergey, ursprünglicher Autor: barabashkakvn.
Der EA Flat Channel EA handelt die Ausbrüche aus einem Seitwärtskanal. Wurde ein Seitwärtskanal oder ein sich verlangsamender Markt ermittelt, platziert de EA Pending-Order, weil er einen Ausbruch erwartet. Der Stop Loss ist gleich der Kanalbreite. Das empfohlene Symbol ist EURUSD mit dem Zeitrahmen M30.
Eingabeparameter
- Time work (true → on, false → off) - aktivieren/deaktivieren des Zeitfilters.
- Trade on Tuesday - zulassen/verhindern des Handels am Dienstag.
- Trading on Wednesday - zulassen/verhindern des Handels am Mittwoch.
- Trading on Thursday - zulassen/verhindern des Handels am Donnerstag.
- Start trading on Monday - Zeit des Handelsstarts am Montag.
- Stop trading on Friday - Zeit des Handelsendes am Freitag.
- Money management - aktivieren/deaktivieren des automatischen Geldmanagements.
- Risk in % for a deal from a free margin - Risikoprozentsatz je Position (wenn Money management = 'false').
- Lots - Lotgröße.
- Life_time - Laufzeit der Pending-Order.
- magic - Magicnummer des EAs.
- StdDev averaging period - die Glättungslänge des Indikators StdDev.
- Flet bars - Minimalzahl von Bars zur Bestimmung des Seitwärtsbewegung.
- Canal min (in pips) - Mindestgröße des Kanals.
- Canal max (in pips) - Maximalgröße des Kanals.
- Breakeven - aktivieren/deaktivieren der Breakeven-Funktion.
- Fibo tral - Mindestabstand vom aktuellen Preis zum Setzen von Breakeven einer Position.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19150
Darstellung der gemittelten Werte der Bull und Bear Power.Current Next Futures
Das Skript verfügt über drei unabhängige Funktionen zur Bestimmung der aktuellen FORTS-Futures.
Der Expert Advisor verwendet folgende Indikatoren: Gleitender Durchschnitt, Convergence/Divergence, MACD; Moving Average, MA; Average Directional Movement Index, ADX. Er schließt Positionen im Gewinn zur Hälfte.Alligator
Ein Handelssystem auf Basis des Indikators Alligator. Wenn möglich, verschiebt der EA die Position auf Breakeven und startet den Trailing-Stopp.