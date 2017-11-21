Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Current Next Futures - script para MetaTrader 5
Script con tres funciones independientes para determinar el futuro actual (más cercano) del mercado FORTS.
En los parámetros se introduce la denominación breve del futuro, por ejemplo, br (se puede escribir con minúscula).
En la salida, la denominación del futuro pasado, actual o siguiente.
Con la ayuda de estas funciones se puede hacer con facilidad un asesor que elegirá de forma autónoma el futuro y comerciará con él, tanto en el simulador, como en el mercado real.
