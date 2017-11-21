CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Alligator - Asesor Experto para MetaTrader 5

AM2 | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1179
Ranking:
(35)
Publicado:
Actualizado:
Alligator.mq5 (34.87 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea - Andrey Kornishkin, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Sistema comercial basado en el indicador Alligator. Si se da la posibilidad, primero traslada la posición a ausencia de pérdidas, y después activa el trailing.

Señal para BUY:

Alligator BUY

Señal para SELL:

Alligator SELL

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19172

HarVesteR HarVesteR

El asesor usa los indicadores: Moving Average Convergence/Divergence, MACD; Moving Average, MA; Average Directional Movement Index, ADX. Cierre de la mitad de una posición con beneficios.

Flat Channel Flat Channel

El asesor comercia en el canal. Al encontrar un canal de mercado plano o una ralentización del movimiento del mercado, el asesor colocará una orden pendiente de ruptura.

Locker Locker

Cerrojo, bloqueo de posiciones.

e-Skoch pending orders e-Skoch pending orders

Trabajo con órdenes stop pendientes (Buy Stop y Sell Stop). Monitoreo del % de los recursos.