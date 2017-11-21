Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Alligator - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1179
Autor de la idea - Andrey Kornishkin, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Sistema comercial basado en el indicador Alligator. Si se da la posibilidad, primero traslada la posición a ausencia de pérdidas, y después activa el trailing.
Señal para BUY:
Señal para SELL:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19172
