Autor da ideia - JS_Sergey, autor do código mq5 - barabashkakvn.

O EA Flat Channel construído com base na fuga do canal plano. Quando um canal plano é encontrado ou quando o mercado desacelera, o EA coloca uma ordem pendente esperando a fuga do canal. O nível de stop é igual a duas larguras do canal. O par recomendado é EURUSD com o timeframe M30.





Parâmetros de entrada