Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Flat Channel - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 2020
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor da ideia - JS_Sergey, autor do código mq5 - barabashkakvn.
O EA Flat Channel construído com base na fuga do canal plano. Quando um canal plano é encontrado ou quando o mercado desacelera, o EA coloca uma ordem pendente esperando a fuga do canal. O nível de stop é igual a duas larguras do canal. O par recomendado é EURUSD com o timeframe M30.
Parâmetros de entrada
- Time work (true → on, false → off) - sinalizador ativar/desativar o filtro de tempo;
- Trade on Tuesday - sinalizador ativar/desativar o trabalho às terças;
- Trading on Wednesday - sinalizador ativar/desativar o trabalho às quartas;
- Trading on Thursday - sinalizador ativar/desativar o trabalho às quintas;
- Start trading on Monday - hora de início na segunda-feira;
- Stop trading on Friday - hora de parada na sexta-feira;
- Money management - sinalizador ativar/desativar o uso de controle de capital;
- Risk in % for a deal from a free margin - percentual de risco por trade (se Money management = false);
- Lots - volume do lote;
- Life_time - duração da ordem pendente;
- magic - número mágico;
- StdDev averaging period - período de média do indicador StdDev;
- Flet bars - quantidade mínima de barras para definição do mercado sem tendências fortes;
- Canal min (in pips) - tamanho mínimo do canal;
- Canal max (in pips) - tamanho máximo do canal;
- Breakeven - sinalizador ativar/desabilitar o break-even;
- Fibo tral - recuo mínimo a partir do preço atual para transferir a posição para o break-even.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19150
Exibe as magnitudes médias da força de touros e de ursos.Current Next Futures
O script possui três funções independentes para determinar os futuros FORTS atuais.
O Expert Advisor utiliza os indicadores: Moving Average Convergence/Divergence, MACD; Moving Average, MA; Average Directional Movement Index, ADX. Fechamento da metade da posição lucrativa.Alligator
Sistema de negociação com base no indicador Alligator. Se possível, em primeiro lugar move a posição para o break-even e, em seguida, posiciona o trailing.