CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Flat Channel - expert para MetaTrader 5

JS_Sergey | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
2020
Avaliação:
(32)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia - JS_Sergey, autor do código mq5 - barabashkakvn.

O EA Flat Channel construído com base na fuga do canal plano. Quando um canal plano é encontrado ou quando o mercado desacelera, o EA coloca uma ordem pendente esperando a fuga do canal. O nível de stop é igual a duas larguras do canal. O par recomendado é EURUSD com o timeframe M30.


Parâmetros de entrada

  • Time work (true → on, false → off) - sinalizador ativar/desativar o filtro de tempo;
  • Trade on Tuesday - sinalizador ativar/desativar o trabalho às terças;
  • Trading on Wednesday - sinalizador ativar/desativar o trabalho às quartas;
  • Trading on Thursday - sinalizador ativar/desativar o trabalho às quintas;
  • Start trading on Monday - hora de início na segunda-feira;
  • Stop trading on Friday - hora de parada na sexta-feira;
  • Money management - sinalizador ativar/desativar o uso de controle de capital;
  • Risk in % for a deal from a free margin - percentual de risco por trade (se Money management = false);
  • Lots - volume do lote;
  • Life_time - duração da ordem pendente;
  • magic - número mágico;
  • StdDev averaging period - período de média do indicador StdDev;
  • Flet bars - quantidade mínima de barras para definição do mercado sem tendências fortes;
  • Canal min (in pips) - tamanho mínimo do canal;
  • Canal max (in pips) - tamanho máximo do canal;
  • Breakeven - sinalizador ativar/desabilitar o break-even;
  • Fibo tral - recuo mínimo a partir do preço atual para transferir a posição para o break-even.

Flat Channel

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19150

Indicador diferencial por Sultonov Indicador diferencial por Sultonov

Exibe as magnitudes médias da força de touros e de ursos.

Current Next Futures Current Next Futures

O script possui três funções independentes para determinar os futuros FORTS atuais.

HarVesteR HarVesteR

O Expert Advisor utiliza os indicadores: Moving Average Convergence/Divergence, MACD; Moving Average, MA; Average Directional Movement Index, ADX. Fechamento da metade da posição lucrativa.

Alligator Alligator

Sistema de negociação com base no indicador Alligator. Se possível, em primeiro lugar move a posição para o break-even e, em seguida, posiciona o trailing.