Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
JFATL_3HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 954
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Tres filtros digitales suaves rápidos JFATL con tres plazos diferentes aparecen en la misma gráfica.
Coloque el archivo compilado del indicador JFatl en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".
Indicador JFATL_3HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1915
WKBIBS es un oscilador de la próxima generación combinado con WKB y las funciones de los indicadores de IBS.UltraFatl
Este indicador se basa en los valores del indicador Fatl y análisis de sus líneas de señal.
Este indicador se basa en la primera versión del método Sidus de trading. Muestra los puntos de entrada al mercado.TrendManager
Visual trend indicator that shows the direction and power of the current price movement.