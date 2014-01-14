CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

JFATL_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
954
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
jfatl.mq5 (7.7 KB) ver
jfatl_3htf.mq5 (13.76 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Tres filtros digitales suaves rápidos JFATL con tres plazos diferentes aparecen en la misma gráfica.

Coloque el archivo compilado del indicador JFatl en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Indicador JFATL_3HTF

Indicador JFATL_3HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1915

WKBIBS WKBIBS

WKBIBS es un oscilador de la próxima generación combinado con WKB y las funciones de los indicadores de IBS.

UltraFatl UltraFatl

Este indicador se basa en los valores del indicador Fatl y análisis de sus líneas de señal.

Sidus Sidus

Este indicador se basa en la primera versión del método Sidus de trading. Muestra los puntos de entrada al mercado.

TrendManager TrendManager

Visual trend indicator that shows the direction and power of the current price movement.