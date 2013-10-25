Три гладких быстрых цифровых фильтра JFATL с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.

Для корректной работы индикатора JFATL_3HTF необходимо наличие откомпилированного файла индикатора JFatl в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор JFATL_3HTF