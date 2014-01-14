Participe de nossa página de fãs
Três filtros digitais rápidos suaves JFATL com três períodos de tempo diferentes exibidos no mesmo gráfico.
Coloque o arquivo compilado do indicador JFatl em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
O indicador JFATL_3HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1915
