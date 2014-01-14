CodeBaseSeções
JFATL_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Três filtros digitais rápidos suaves JFATL com três períodos de tempo diferentes exibidos no mesmo gráfico.

Coloque o arquivo compilado do indicador JFatl em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

O indicador JFATL_3HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1915

EMA_ATR_VA EMA_ATR_VA

Média Móvel Exponencial Adaptativa - Volatilidade ATR Ajustada por José Silva.

Ergodic_Ticks_Volume_Indicator Ergodic_Ticks_Volume_Indicator

Um dos indicadores de volume de tick com vários EMAs, por William Blau.

EMA_STD_VA EMA_STD_VA

Média Móvel Exponencial Adaptativa, baseada no indicador StdDev.

Ticks_Volume_Indicator Ticks_Volume_Indicator

Um indicador que utiliza volume de tick para os cálculos.