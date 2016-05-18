und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
JFATL_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Drei geglättete schnelle digitale Filter JFATL mit drei verschiedenen Timeframes, die am selben Chart dargestellt werden.
Kopieren Sie die compilierte Datei des Indikators JFatl in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Der JFATL_3HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1915
