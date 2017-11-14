コードベースセクション
インディケータ

Vortex - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1399
評価:
(36)
パブリッシュ済み:
Vortex.mq5 (9.18 KB)
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイディアの著者Neilmq5コードの著者barabashkakvn

この指標は「Technical Analysis of Stocks & Commodities（株式＆コモディティのテクニカル分析）」の2010年1月号に掲載された「The Vortex Indicator（渦指標）」稿で公表されました。

指標とそれによる取引のアイデアの詳細な説明は、参照記事で述べられました。

Vortex指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19126

