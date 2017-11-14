無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Vortex - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1399
評価:
-
パブリッシュ済み:
アイディアの著者：Neil、mq5コードの著者：barabashkakvn
この指標は「Technical Analysis of Stocks & Commodities（株式＆コモディティのテクニカル分析）」の2010年1月号に掲載された「The Vortex Indicator（渦指標）」稿で公表されました。
指標とそれによる取引のアイデアの詳細な説明は、参照記事で述べられました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19126
