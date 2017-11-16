代码库部分
指标

Vortex - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov
1976
(36)
Vortex.mq5 (9.18 KB)
思路的作者: Neil, mq5 代码的作者: barabashkakvn.

这个指标是在 "股票和商品的技术分析"杂志 (2010)一月刊中，发表在“Vortex 指标”一文中，

相关文章中有指标的详细描述和根据它来进行交易的思路。

Vortex 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19126

