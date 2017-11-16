请观看如何免费下载自动交易
Vortex - MetaTrader 5脚本
- Vladimir Karputov
- 1976
思路的作者: Neil, mq5 代码的作者: barabashkakvn.
这个指标是在 "股票和商品的技术分析"杂志 (2010)一月刊中，发表在“Vortex 指标”一文中，
相关文章中有指标的详细描述和根据它来进行交易的思路。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19126
