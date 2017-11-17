Participe de nossa página de fãs
Vortex - indicador para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 2651
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Autor da ideia - Neil, autor do código mql5 - barabashkakvn.
Este indicador é apresentado no artigo "The Vortex Indicator" na edição de janeiro do "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).
Uma descrição detalhada e a ideia de negociação do indicador foram descritas no artigo referenciado.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19126
