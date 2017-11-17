CodeBaseSeções
Vortex - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
2651
Avaliação:
(36)
Publicado:
Autor da ideia - Neil, autor do código mql5 - barabashkakvn.

Este indicador é apresentado no artigo "The Vortex Indicator" na edição de janeiro do "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).

Uma descrição detalhada e a ideia de negociação do indicador foram descritas no artigo referenciado.

Vortex indicator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19126

