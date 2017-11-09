CodeBaseKategorien
Indikatoren

Vortex - Indikator für den MetaTrader 5

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1554
Rating:
(36)
Veröffentlicht:
Vortex.mq5 (9.18 KB) ansehen
Vortex.mq5 (9.18 KB) ansehen
Autor der Idee: Neil, ursprünglicher Autor: barabashkakvn.

Autor der Idee: Neil, ursprünglicher Autor: barabashkakvn.

Der Indikator wurde im Artikel "The Vortex Indicator" published in the January issue of "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010) veröffentlicht.

Eine detaillierte Beschreibung des Indikators und die Idee des Handels, die auf ihm basiert, sind im referenzierten Artikel beschrieben.

Vortex Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19126

