Vortex - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
Ansichten:
- 1554
Rating:
-
Veröffentlicht:
Autor der Idee: Neil, ursprünglicher Autor: barabashkakvn.
Der Indikator wurde im Artikel "The Vortex Indicator" published in the January issue of "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010) veröffentlicht.
Eine detaillierte Beschreibung des Indikators und die Idee des Handels, die auf ihm basiert, sind im referenzierten Artikel beschrieben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19126
