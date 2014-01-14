Pon "Me gusta" y sigue las noticias
StopOutPrice - script para MetaTrader 5
El script calcula el precio de Stop Out (al llegar a este precio el broker cierra la posición) de las posiciones abiertas y el precio, a partir del cual el Margen Libre pasa a ser negativo (precio de LockOut).
Generalmente, el volumen de la posicion puede especificarse en el parámetro de entrada EnterVolume:
- EnterVolume=0 (by default) - usa el volumen y la dirección de la posición actual;
- EnterVolume>0 - calcula una posición larga con volumen EnterVolume;
- EnterVolume<0 - calcula una posición corta con volumen EnterVolume.
