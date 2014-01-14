CodeBaseSecciones
DinapoliTarget_Malay - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

fxfariz a.k.a warrior trader

Este indicador muestra los niveles de DiNapoli en el gráfico actual usando alertas.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 01.04.2008.

Indicador DinapoliTarget_Malay

