这个库可以使用下面的语句来引入
#include <fxsaber\SubWindow.mqh>
所有这个页面的其它文件都是开发库应用的例子/场景；它们在库运行的时候是不需要的。
特性
// 根据坐标取得图表子窗口的索引 int SUBWINDOW::Get( const long Chart_ID, const int X, const int Y ); // 删除一个图表子窗口 bool SUBWINDOW::Delete( const long Chart_ID, const uint Index ); // 删除所有的图表子窗口 bool SUBWINDOW::DeleteAll( const long Chart_ID = 0 ); // 创建一个图表子窗口的复制品 bool SUBWINDOW::Copy( const long Chart_ID, const uint IndexSrc, const uint IndexDst ); // 改变图表子窗口的位置 bool SUBWINDOW::Swap( const long Chart_ID, const uint Index1, const uint Index2 );
实例
这个库使用的实例/场景在描述的附件中.
SubWindow_Copy.mq5
// 创建脚本所附加的子窗口的复制品
SubWindow_Delete.mq5
// 删除脚本附加的子窗口
SubWindow_DeleteAll.mq5
// 删除图表上的所有图表子窗口
、SubWindow_Manager.mq5
// 管理图表子窗口
帮助:
Drag&Drop - 切换子窗口
Drag&Drop+CTRL - 复制子窗口
SHIFT+Click - 删除子窗口
DELETE - 删除所有子窗口
ESCAPE - 退出
为了更好地了解如何使用这个开发库，这里是一点简短的源代码:
#include <fxsaber\SubWindow.mqh> void OnStart() { SUBWINDOW::Swap(0, 1, 2); // 在当前图表上 (0) 我们切换第一个 (1) 和第二个 (2) 子窗口 }
特性
在没有子窗口（图表上)的情况下使用这个开发库是无法预测的，因为这是完全异常的条件。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19117
