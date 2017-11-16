这个库可以使用下面的语句来引入

#include <fxsaber\SubWindow.mqh>

所有这个页面的其它文件都是开发库应用的例子/场景；它们在库运行的时候是不需要的。





特性

int SUBWINDOW::Get( const long Chart_ID, const int X, const int Y ); bool SUBWINDOW::Delete( const long Chart_ID, const uint Index ); bool SUBWINDOW::DeleteAll( const long Chart_ID = 0 ); bool SUBWINDOW::Copy( const long Chart_ID, const uint IndexSrc, const uint IndexDst ); bool SUBWINDOW::Swap( const long Chart_ID, const uint Index1, const uint Index2 );





实例

这个库使用的实例/场景在描述的附件中.

SubWindow_Copy.mq5

SubWindow_Delete.mq5

SubWindow_DeleteAll.mq5

、SubWindow_Manager.mq5

帮助:

Drag&Drop - 切换子窗口

Drag&Drop+CTRL - 复制子窗口

SHIFT+Click - 删除子窗口

DELETE - 删除所有子窗口

ESCAPE - 退出

为了更好地了解如何使用这个开发库，这里是一点简短的源代码:

#include <fxsaber\SubWindow.mqh> void OnStart () { SUBWINDOW::Swap( 0 , 1 , 2 ); }





在没有子窗口（图表上)的情况下使用这个开发库是无法预测的，因为这是完全异常的条件。