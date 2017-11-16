代码库部分
这个库可以使用下面的语句来引入

#include <fxsaber\SubWindow.mqh>

所有这个页面的其它文件都是开发库应用的例子/场景；它们在库运行的时候是不需要的。


特性

// 根据坐标取得图表子窗口的索引
int SUBWINDOW::Get( const long Chart_ID, const int X, const int Y );

// 删除一个图表子窗口
bool SUBWINDOW::Delete( const long Chart_ID, const uint Index );
  
// 删除所有的图表子窗口
bool SUBWINDOW::DeleteAll( const long Chart_ID = 0 );

// 创建一个图表子窗口的复制品
bool SUBWINDOW::Copy( const long Chart_ID, const uint IndexSrc, const uint IndexDst );
  
// 改变图表子窗口的位置
bool SUBWINDOW::Swap( const long Chart_ID, const uint Index1, const uint Index2 );


实例

这个库使用的实例/场景在描述的附件中.

  • SubWindow_Copy.mq5

    // 创建脚本所附加的子窗口的复制品

  • SubWindow_Delete.mq5

    // 删除脚本附加的子窗口

  • SubWindow_DeleteAll.mq5

    // 删除图表上的所有图表子窗口

  • 、SubWindow_Manager.mq5

    // 管理图表子窗口

帮助:

Drag&Drop - 切换子窗口

Drag&Drop+CTRL - 复制子窗口

SHIFT+Click - 删除子窗口

DELETE - 删除所有子窗口

ESCAPE - 退出

为了更好地了解如何使用这个开发库，这里是一点简短的源代码:

#include <fxsaber\SubWindow.mqh>

void OnStart()
{
  SUBWINDOW::Swap(0, 1, 2); // 在当前图表上 (0) 我们切换第一个 (1) 和第二个 (2) 子窗口
}


特性

在没有子窗口（图表上)的情况下使用这个开发库是无法预测的，因为这是完全异常的条件。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19117

