サブウィンドウ - MetaTrader 5のためのライブラリ
ライブラリは次のように接続できます。
#include <fxsaber\SubWindow.mqh>
このページの他の全てのファイルは、ライブラリアプリケーションの例/シナリオを提供するもので、ライブラリの動作には必要ありません。
特徴
// 座標に基づいてチャートサブウィンドウのインデックスを取得する int SUBWINDOW::Get( const long Chart_ID, const int X, const int Y ); // 1つのチャートサブウィンドウの削除 bool SUBWINDOW::Delete( const long Chart_ID, const uint Index ); // 全てのチャートサブウィンドウの削除 bool SUBWINDOW::DeleteAll( const long Chart_ID = 0 ); // チャートサブウィンドウのコピーの作成 bool SUBWINDOW::Copy( const long Chart_ID, const uint IndexSrc, const uint IndexDst ); // チャートサブウィンドウの位置の変更 bool SUBWINDOW::Swap( const long Chart_ID, const uint Index1, const uint Index2 );
例
ライブラリの使用例/シナリオは説明に添付されています。
SubWindow_Copy.mq5
// サブウィンドウのコピーを作成してスクリプトを取り付ける
SubWindow_Delete.mq5
// スクリプトが取り付けられているサブウィンドウを削除する
SubWindow_DeleteAll.mq5
// 全てのチャートサブウィンドウを削除する
SubWindow_Manager.mq5
// チャートサブウィンドウを管理する
ヘルプ：
ドラッグアンドドロップ - サブウィンドウを交換する
ドラッグアンドドロップ+ CTRL - サブウィンドウをコピーする
SHIFT+Click - サブウィンドウを削除する
DELETE - 全てのサブウィンドウを削除する
ESCAPE - 終了する
ライブラリの使い方をよりよく理解するために、以下に短いソースコードを示します。
#include <fxsaber\SubWindow.mqh> void OnStart() { SUBWINDOW::Swap(0, 1, 2); // On the current chart (0) we swap the first (1) and the second (2) subwindows }
特徴
ライブラリをゼロサブウィンドウ（チャート）で使用することは完全に異常な状況であるため、結果は予測できません。
