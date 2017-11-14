コードベースセクション
ポケットに対して
ライブラリ

サブウィンドウ - MetaTrader 5のためのライブラリ

\MQL5\Include\fxsaber\
SubWindow.mqh (5.65 KB) ビュー
\MQL5\Scripts\fxsaber\SubWindow\
SubWindow_Copy.mq5 (0.18 KB) ビュー
SubWindow_Delete.mq5 (0.15 KB) ビュー
SubWindow_DeleteAll.mq5 (0.11 KB) ビュー
SubWindow_Manager.mq5 (2.23 KB) ビュー
ライブラリは次のように接続できます。

#include <fxsaber\SubWindow.mqh>

このページの他の全てのファイルは、ライブラリアプリケーションの例/シナリオを提供するもので、ライブラリの動作には必要ありません。


特徴

// 座標に基づいてチャートサブウィンドウのインデックスを取得する
int SUBWINDOW::Get( const long Chart_ID, const int X, const int Y );

// 1つのチャートサブウィンドウの削除
bool SUBWINDOW::Delete( const long Chart_ID, const uint Index );
  
// 全てのチャートサブウィンドウの削除
bool SUBWINDOW::DeleteAll( const long Chart_ID = 0 );

// チャートサブウィンドウのコピーの作成
bool SUBWINDOW::Copy( const long Chart_ID, const uint IndexSrc, const uint IndexDst );
  
// チャートサブウィンドウの位置の変更
bool SUBWINDOW::Swap( const long Chart_ID, const uint Index1, const uint Index2 );


ライブラリの使用例/シナリオは説明に添付されています。

  • SubWindow_Copy.mq5

    // サブウィンドウのコピーを作成してスクリプトを取り付ける

  • SubWindow_Delete.mq5

    // スクリプトが取り付けられているサブウィンドウを削除する

  • SubWindow_DeleteAll.mq5

    // 全てのチャートサブウィンドウを削除する

  • SubWindow_Manager.mq5

    // チャートサブウィンドウを管理する

ヘルプ：

ドラッグアンドドロップ - サブウィンドウを交換する

ドラッグアンドドロップ+ CTRL - サブウィンドウをコピーする

SHIFT+Click - サブウィンドウを削除する

DELETE - 全てのサブウィンドウを削除する

ESCAPE - 終了する

ライブラリの使い方をよりよく理解するために、以下に短いソースコードを示します。

#include <fxsaber\SubWindow.mqh>

void OnStart()
{
  SUBWINDOW::Swap(0, 1, 2); // On the current chart (0) we swap the first (1) and the second (2) subwindows
}


特徴

ライブラリをゼロサブウィンドウ（チャート）で使用することは完全に異常な状況であるため、結果は予測できません。

