ライブラリは次のように接続できます。

#include <fxsaber\SubWindow.mqh>

このページの他の全てのファイルは、ライブラリアプリケーションの例/シナリオを提供するもので、ライブラリの動作には必要ありません。





特徴

int SUBWINDOW::Get( const long Chart_ID, const int X, const int Y ); bool SUBWINDOW::Delete( const long Chart_ID, const uint Index ); bool SUBWINDOW::DeleteAll( const long Chart_ID = 0 ); bool SUBWINDOW::Copy( const long Chart_ID, const uint IndexSrc, const uint IndexDst ); bool SUBWINDOW::Swap( const long Chart_ID, const uint Index1, const uint Index2 );





例

ライブラリの使用例/シナリオは説明に添付されています。

SubWindow_Copy.mq5

SubWindow_Delete.mq5

SubWindow_DeleteAll.mq5

SubWindow_Manager.mq5

ヘルプ：

ドラッグアンドドロップ - サブウィンドウを交換する

ドラッグアンドドロップ+ CTRL - サブウィンドウをコピーする

SHIFT+Click - サブウィンドウを削除する

DELETE - 全てのサブウィンドウを削除する

ESCAPE - 終了する

ライブラリの使い方をよりよく理解するために、以下に短いソースコードを示します。

#include <fxsaber\SubWindow.mqh> void OnStart () { SUBWINDOW::Swap( 0 , 1 , 2 ); }





特徴

ライブラリをゼロサブウィンドウ（チャート）で使用することは完全に異常な状況であるため、結果は予測できません。