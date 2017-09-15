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SubWindow - библиотека для MetaTrader 5
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Библиотека подключается через:
#include <fxsaber\SubWindow.mqh>
Все остальные файлы на данной странице описания библиотеки являются ее примерами/сценариями применения и не нужны для работы самой библиотеки.
Возможности
// Получение индекса подокна чарта по координатам int SUBWINDOW::Get( const long Chart_ID, const int X, const int Y ); // Удаление подокна чарта bool SUBWINDOW::Delete( const long Chart_ID, const uint Index ); // Удаление всех подокон чарта bool SUBWINDOW::DeleteAll( const long Chart_ID = 0 ); // Создание копии подокна чарта bool SUBWINDOW::Copy( const long Chart_ID, const uint IndexSrc, const uint IndexDst ); // Обмен местами подокон чарта bool SUBWINDOW::Swap( const long Chart_ID, const uint Index1, const uint Index2 );
Примеры
К описанию прикреплены примеры/сценарии ее использования.
-
SubWindow_Copy.mq5
// Создает копию подокна, на которое брошен скрипт
-
SubWindow_Delete.mq5
// Удаляет подокно, на которое брошен скрипт
-
SubWindow_DeleteAll.mq5
// Удаление всех подокон чарта
-
SubWindow_Manager.mq5
// Управление подокнами чарта
Help:
Drag&Drop - Swap SubWindows
Drag&Drop+CTRL - Copy SubWindows
SHIFT+Click - Delete SubWindow
DELETE - Delete All SubWindows
ESCAPE - Exit
Для лучшего понимания работы с библиотекой короткий исходник:
#include <fxsaber\SubWindow.mqh> void OnStart() { SUBWINDOW::Swap(0, 1, 2); // На текущем чарте(0) меняем местами первое(1) и второе(2) подокна }
Особенности
Применение библиотеки к нулевому подокну (график) чарта непредсказуемо, т.к. является совсем нештатным видом работы чарта.
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