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Библиотеки

SubWindow - библиотека для MetaTrader 5

fxsaber
fxsaber

fxsaber

Посты по улучшениям: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=uluchshenie&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Посты по ошибкам: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=oshibka&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Blog
1 статья 48 кодов 27 тем 22516 комментариев
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(33)
Опубликован:
\MQL5\Include\fxsaber\
SubWindow.mqh (5.65 KB) просмотр
\MQL5\Scripts\fxsaber\SubWindow\
SubWindow_Copy.mq5 (0.18 KB) просмотр
SubWindow_Delete.mq5 (0.15 KB) просмотр
SubWindow_DeleteAll.mq5 (0.11 KB) просмотр
SubWindow_Manager.mq5 (2.23 KB) просмотр
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Библиотека подключается через:

#include <fxsaber\SubWindow.mqh>

Все остальные файлы на данной странице описания библиотеки являются ее примерами/сценариями применения и не нужны для работы самой библиотеки.


Возможности

// Получение индекса подокна чарта по координатам
int SUBWINDOW::Get( const long Chart_ID, const int X, const int Y );

// Удаление подокна чарта
bool SUBWINDOW::Delete( const long Chart_ID, const uint Index );
  
// Удаление всех подокон чарта
bool SUBWINDOW::DeleteAll( const long Chart_ID = 0 );

// Создание копии подокна чарта
bool SUBWINDOW::Copy( const long Chart_ID, const uint IndexSrc, const uint IndexDst );
  
// Обмен местами подокон чарта
bool SUBWINDOW::Swap( const long Chart_ID, const uint Index1, const uint Index2 );


Примеры

К описанию прикреплены примеры/сценарии ее использования.

  • SubWindow_Copy.mq5

    // Создает копию подокна, на которое брошен скрипт

  • SubWindow_Delete.mq5

    // Удаляет подокно, на которое брошен скрипт

  • SubWindow_DeleteAll.mq5

    // Удаление всех подокон чарта

  • SubWindow_Manager.mq5

    // Управление подокнами чарта

Help:

Drag&Drop - Swap SubWindows

Drag&Drop+CTRL - Copy SubWindows

SHIFT+Click - Delete SubWindow

DELETE - Delete All SubWindows

ESCAPE - Exit

Для лучшего понимания работы с библиотекой короткий исходник:

#include <fxsaber\SubWindow.mqh>

void OnStart()
{
  SUBWINDOW::Swap(0, 1, 2); // На текущем чарте(0) меняем местами первое(1) и второе(2) подокна
}


Особенности

Применение библиотеки к нулевому подокну (график) чарта непредсказуемо, т.к. является совсем нештатным видом работы чарта.

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