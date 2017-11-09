Die Bibliothek kann wie folgt geladen werden

#include <fxsaber\SubWindow.mqh>

Alle anderen Dateien dieser Seite sind Beispiele/Szenarien von ihrer Anwendung; sie werden für das Funktionieren der Bibliothek nicht benötigt.





Eigenschaften

int SUBWINDOW::Get( const long Chart_ID, const int X, const int Y ); bool SUBWINDOW::Delete( const long Chart_ID, const uint Index ); bool SUBWINDOW::DeleteAll( const long Chart_ID = 0 ); bool SUBWINDOW::Copy( const long Chart_ID, const uint IndexSrc, const uint IndexDst ); bool SUBWINDOW::Swap( const long Chart_ID, const uint Index1, const uint Index2 );





Beispiel

Die Bibliothek verwendet Beispiele/Szenarien, die der Beschreibung beigefügt sind.

SubWindow_Copy.mq5

SubWindow_Delete.mq5

SubWindow_DeleteAll.mq5

SubWindow_Manager.mq5

Hilfe:

Drag&Drop - Swap SubWindows

Drag&Drop+CTRL - Copy SubWindows

SHIFT+Click - Delete SubWindow

DELETE - Delete All SubWindows

ESCAPE - Exit

Für ein besseres Verständnis, wie die Bibliothek verwendet werden kann, hier ein kleiner Codeausschnitt:

#include <fxsaber\SubWindow.mqh> void OnStart () { SUBWINDOW::Swap( 0 , 1 , 2 ); }





Die Anwendung der Bibliothek auf das Hauptfenster (den Chart) ist unberechenbar, da es eine komplett abnorme Situation ist.