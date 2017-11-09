und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Die Bibliothek kann wie folgt geladen werden
#include <fxsaber\SubWindow.mqh>
Alle anderen Dateien dieser Seite sind Beispiele/Szenarien von ihrer Anwendung; sie werden für das Funktionieren der Bibliothek nicht benötigt.
Eigenschaften
// Abfrage des Index des Unterfenster des Charts auf Basis der Koordinaten int SUBWINDOW::Get( const long Chart_ID, const int X, const int Y ); // Löschen des Unterfensters des Charts bool SUBWINDOW::Delete( const long Chart_ID, const uint Index ); // Löschen aller Unterfenster bool SUBWINDOW::DeleteAll( const long Chart_ID = 0 ); // Öffnen einer Kopie eines Unterfenster eines Charts bool SUBWINDOW::Copy( const long Chart_ID, const uint IndexSrc, const uint IndexDst ); // Ändern der Position eines Unterfenster eines Charts bool SUBWINDOW::Swap( const long Chart_ID, const uint Index1, const uint Index2 );
Beispiel
Die Bibliothek verwendet Beispiele/Szenarien, die der Beschreibung beigefügt sind.
-
SubWindow_Copy.mq5
// Öffnen einer Kopie des Unterfenster eines Charts, auf dem das Skript gestartet wurde
-
SubWindow_Delete.mq5
// Löschen des Unterfenster eines Charts, auf dem das Skript gestartet wurde
-
SubWindow_DeleteAll.mq5
// Löschen aller Unterfenster
-
SubWindow_Manager.mq5
// Verwalten der Unterfenster der Charts
Hilfe:
Drag&Drop - Swap SubWindows
Drag&Drop+CTRL - Copy SubWindows
SHIFT+Click - Delete SubWindow
DELETE - Delete All SubWindows
ESCAPE - Exit
Für ein besseres Verständnis, wie die Bibliothek verwendet werden kann, hier ein kleiner Codeausschnitt:
#include <fxsaber\SubWindow.mqh> void OnStart() { SUBWINDOW::Swap(0, 1, 2); // On the current chart (0) we swap the first (1) and the second (2) subwindows }
Eigenschaften
Die Anwendung der Bibliothek auf das Hauptfenster (den Chart) ist unberechenbar, da es eine komplett abnorme Situation ist.
