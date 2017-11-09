CodeBaseKategorien
Bibliotheken

SubWindow - Bibliothek für den MetaTrader 5

fxsaber
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\fxsaber\
SubWindow.mqh (5.65 KB) ansehen
\MQL5\Scripts\fxsaber\SubWindow\
SubWindow_Copy.mq5 (0.18 KB) ansehen
SubWindow_Delete.mq5 (0.15 KB) ansehen
SubWindow_DeleteAll.mq5 (0.11 KB) ansehen
SubWindow_Manager.mq5 (2.23 KB) ansehen
Die Bibliothek kann wie folgt geladen werden

#include <fxsaber\SubWindow.mqh>

Alle anderen Dateien dieser Seite sind Beispiele/Szenarien von ihrer Anwendung; sie werden für das Funktionieren der Bibliothek nicht benötigt.


Eigenschaften

// Abfrage des Index des Unterfenster des Charts auf Basis der Koordinaten
int SUBWINDOW::Get( const long Chart_ID, const int X, const int Y );

// Löschen des Unterfensters des Charts
bool SUBWINDOW::Delete( const long Chart_ID, const uint Index );
  
// Löschen aller Unterfenster
bool SUBWINDOW::DeleteAll( const long Chart_ID = 0 );

// Öffnen einer Kopie eines Unterfenster eines Charts
bool SUBWINDOW::Copy( const long Chart_ID, const uint IndexSrc, const uint IndexDst );
  
// Ändern der Position eines Unterfenster eines Charts
bool SUBWINDOW::Swap( const long Chart_ID, const uint Index1, const uint Index2 );


Beispiel

Die Bibliothek verwendet Beispiele/Szenarien, die der Beschreibung beigefügt sind.

  • SubWindow_Copy.mq5

    // Öffnen einer Kopie des Unterfenster eines Charts, auf dem das Skript gestartet wurde

  • SubWindow_Delete.mq5

    // Löschen des Unterfenster eines Charts, auf dem das Skript gestartet wurde

  • SubWindow_DeleteAll.mq5

    // Löschen aller Unterfenster

  • SubWindow_Manager.mq5

    // Verwalten der Unterfenster der Charts

Hilfe:

Drag&Drop - Swap SubWindows

Drag&Drop+CTRL - Copy SubWindows

SHIFT+Click - Delete SubWindow

DELETE - Delete All SubWindows

ESCAPE - Exit

Für ein besseres Verständnis, wie die Bibliothek verwendet werden kann, hier ein kleiner Codeausschnitt:

#include <fxsaber\SubWindow.mqh>

void OnStart()
{
  SUBWINDOW::Swap(0, 1, 2); // On the current chart (0) we swap the first (1) and the second (2) subwindows
}


Eigenschaften

Die Anwendung der Bibliothek auf das Hauptfenster (den Chart) ist unberechenbar, da es eine komplett abnorme Situation ist.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19117

