A biblioteca pode ser conectada usando

#include <fxsaber\SubWindow.mqh>

Todos os outros arquivos desta página fornecem exemplos/cenários do aplicativo da biblioteca; eles não são necessários para o funcionamento da biblioteca.





Recursos

int SUBWINDOW::Get( const long Chart_ID, const int X, const int Y ); bool SUBWINDOW::Delete( const long Chart_ID, const uint Index ); bool SUBWINDOW::DeleteAll( const long Chart_ID = 0 ); bool SUBWINDOW::Copy( const long Chart_ID, const uint IndexSrc, const uint IndexDst ); bool SUBWINDOW::Swap( const long Chart_ID, const uint Index1, const uint Index2 );





Exemplos

A biblioteca usa exemplos/cenários anexados à descrição.

SubWindow_Copy.mq5

SubWindow_Delete.mq5

SubWindow_DeleteAll.mq5

SubWindow_Manager.mq5

Help:

Drag&Drop - Swap SubWindows

Drag&Drop+CTRL - Copy SubWindows

SHIFT+Click - Delete SubWindow

DELETE - Delete All SubWindows

ESCAPE - Exit

Para uma melhor compreensão de como usar a biblioteca, aqui está um código fonte curto:

#include <fxsaber\SubWindow.mqh> void OnStart () { SUBWINDOW::Swap( 0 , 1 , 2 );





Características

O uso da biblioteca na sub-janela zero (o gráfico) é imprevisível, porque é uma situação completamente anormal.