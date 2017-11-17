CodeBaseSeções
SubWindow - biblioteca para MetaTrader 5

\MQL5\Include\fxsaber\
SubWindow.mqh (5.65 KB) visualização
\MQL5\Scripts\fxsaber\SubWindow\
SubWindow_Copy.mq5 (0.18 KB) visualização
SubWindow_Delete.mq5 (0.15 KB) visualização
SubWindow_DeleteAll.mq5 (0.11 KB) visualização
SubWindow_Manager.mq5 (2.23 KB) visualização
A biblioteca pode ser conectada usando

#include <fxsaber\SubWindow.mqh>

Todos os outros arquivos desta página fornecem exemplos/cenários do aplicativo da biblioteca; eles não são necessários para o funcionamento da biblioteca.


Recursos

// Obtendo o índice da sub-janela do gráfico com base em coordenadas
int SUBWINDOW::Get( const long Chart_ID, const int X, const int Y );

// Excluindo uma sub-janela do gráfico
bool SUBWINDOW::Delete( const long Chart_ID, const uint Index );
  
// Excluindo todas as sub-janela do gráfico
bool SUBWINDOW::DeleteAll( const long Chart_ID = 0 );

// Criando uma cópia de uma sub-janela do gráfico
bool SUBWINDOW::Copy( const long Chart_ID, const uint IndexSrc, const uint IndexDst );
  
// Alterando as posições das sub-telas do gráfico
bool SUBWINDOW::Swap( const long Chart_ID, const uint Index1, const uint Index2 );


Exemplos

A biblioteca usa exemplos/cenários anexados à descrição.

  • SubWindow_Copy.mq5

    Cria uma cópia da sub-janela, à qual o script está anexado

  • SubWindow_Delete.mq5

    // Exclui a sub-janela, à qual o script está anexado

  • SubWindow_DeleteAll.mq5

    // Excluindo todas as sub-janela do gráfico

  • SubWindow_Manager.mq5

    // Gerencia as sub-janelas do gráfico

Help:

Drag&Drop - Swap SubWindows

Drag&Drop+CTRL - Copy SubWindows

SHIFT+Click - Delete SubWindow

DELETE - Delete All SubWindows

ESCAPE - Exit

Para uma melhor compreensão de como usar a biblioteca, aqui está um código fonte curto:

#include <fxsaber\SubWindow.mqh>

void OnStart()
{
  SUBWINDOW::Swap(0, 1, 2); // No gráfico atual (0), trocamos a primeira (1) e a segunda (2) sub-janelas
}


Características

O uso da biblioteca na sub-janela zero (o gráfico) é imprevisível, porque é uma situação completamente anormal.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19117

