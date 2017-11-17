Participe de nossa página de fãs
SubWindow - biblioteca para MetaTrader 5
- 1732
-
A biblioteca pode ser conectada usando
#include <fxsaber\SubWindow.mqh>
Todos os outros arquivos desta página fornecem exemplos/cenários do aplicativo da biblioteca; eles não são necessários para o funcionamento da biblioteca.
Recursos
// Obtendo o índice da sub-janela do gráfico com base em coordenadas int SUBWINDOW::Get( const long Chart_ID, const int X, const int Y ); // Excluindo uma sub-janela do gráfico bool SUBWINDOW::Delete( const long Chart_ID, const uint Index ); // Excluindo todas as sub-janela do gráfico bool SUBWINDOW::DeleteAll( const long Chart_ID = 0 ); // Criando uma cópia de uma sub-janela do gráfico bool SUBWINDOW::Copy( const long Chart_ID, const uint IndexSrc, const uint IndexDst ); // Alterando as posições das sub-telas do gráfico bool SUBWINDOW::Swap( const long Chart_ID, const uint Index1, const uint Index2 );
Exemplos
A biblioteca usa exemplos/cenários anexados à descrição.
SubWindow_Copy.mq5
Cria uma cópia da sub-janela, à qual o script está anexado
SubWindow_Delete.mq5
// Exclui a sub-janela, à qual o script está anexado
SubWindow_DeleteAll.mq5
// Excluindo todas as sub-janela do gráfico
SubWindow_Manager.mq5
// Gerencia as sub-janelas do gráfico
Help:
Drag&Drop - Swap SubWindows
Drag&Drop+CTRL - Copy SubWindows
SHIFT+Click - Delete SubWindow
DELETE - Delete All SubWindows
ESCAPE - Exit
Para uma melhor compreensão de como usar a biblioteca, aqui está um código fonte curto:
#include <fxsaber\SubWindow.mqh> void OnStart() { SUBWINDOW::Swap(0, 1, 2); // No gráfico atual (0), trocamos a primeira (1) e a segunda (2) sub-janelas }
Características
O uso da biblioteca na sub-janela zero (o gráfico) é imprevisível, porque é uma situação completamente anormal.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19117
