Price_Channel_Trend - indicador para MetaTrader 5
Indicador de tendencia, basado en el cruce del nivel de pivote y su precio mediano.
El Nivel de Pivote se calcula por la fórmula:
PL=(MAX+MIN+CLOSE)/3
donde:
- PL - Nivel de Povote;
- MAX - precio máximo (n barras);
- MIN - precio mínimo (n barras);
- CLOSE - precio de cierre.
Indicador Price_Channel_Trend
