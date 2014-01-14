Indicador de tendencia, basado en el cruce del nivel de pivote y su precio mediano.



El Nivel de Pivote se calcula por la fórmula:



PL=(MAX+MIN+CLOSE)/3



donde:

PL - Nivel de Povote;

MAX - precio máximo (n barras);

MIN - precio mínimo (n barras);

CLOSE - precio de cierre.





Indicador Price_Channel_Trend

