Indicadores

Price_Channel_Trend - indicador para MetaTrader 5

Andrey Litvichenko
Publicado:
Actualizado:
Indicador de tendencia, basado en el cruce del nivel de pivote y su precio mediano.

El Nivel de Pivote se calcula por la fórmula:

PL=(MAX+MIN+CLOSE)/3

donde:

  • PL - Nivel de Povote;
  • MAX - precio máximo (n barras);
  • MIN - precio mínimo (n barras);
  • CLOSE - precio de cierre.

Indicador Price_Channel_Trend

