La clase CCHOOnArray está diseñada para calcular los valores de Chaikin Oscillator (CHO) a partir de los buffers del indicador.

Utilización:

El método Init() es llamado en la función OnInit(), con los parámetros siguientes:

int aFastPeriod - periodo de la МА rápida;

- periodo de la МА rápida; int aSlowPeriod - periodo de la МА lenta;

- periodo de la МА lenta; ENUM_MA_METHOD aMethod - método de la МА.

El método Solve() es llamado en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();

es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc - variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();

- variable prev_calculated definida en la función OnCalculate(); double aDataHigh[] - buffer con los precios High del indicador;

- buffer con los precios High del indicador; double aDataLow[] - buffer con los precios Low del indicador;

- buffer con los precios Low del indicador; double aDataClose[] - buffer con los precios Close del indicador;

- buffer con los precios Close del indicador; double aDataVolume[] - buffer con los datos de Volumen para los cálculos del indicador;

- buffer con los datos de Volumen para los cálculos del indicador; double & aTmpAD[] - buffer intermedio auxiliar;

- buffer intermedio auxiliar; double & aFastAD[] - buffer auxiliar para la МА rápida;

- buffer auxiliar para la МА rápida; double & aSlowAD[] - buffer auxiliar para la МА lenta;

- buffer auxiliar para la МА lenta; double & aCHO[] - buffer con los valores calculados.

Métodos adicionales:

int BarsRequired() - devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador;

devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador; string Name() - devuelve una cadena con el nombre del indicador.

Test_CHOOnArray.mq5 es un ejemplo de indicador que muestra la utilizacion de la clase CCHOOnArray. El archivo IncCHOOnArray debe colocarse en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray dentro de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual).

Chaikin's Oscillator (CHO) es la diferencia entre medias móviles de Accumulación/Distribución.