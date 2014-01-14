Indicador de tendência, com base no cruzamento de nível de pivô e sua mediana.



O Nível de Pivô é calculado pela fórmula:

PL=(MAX+MIN+CLOSE)/3

onde:

PL - nível Pivot;

MAX - preço máximo (n barras);

MIN - preço mínimo (n barras);

CLOSE - preço de fechamento.

Indicador Price_Channel_Trend