Price_Channel_Trend - indicador para MetaTrader 5
- 2491
Indicador de tendência, com base no cruzamento de nível de pivô e sua mediana.
O Nível de Pivô é calculado pela fórmula:
PL=(MAX+MIN+CLOSE)/3
onde:
- PL - nível Pivot;
- MAX - preço máximo (n barras);
- MIN - preço mínimo (n barras);
- CLOSE - preço de fechamento.
Indicador Price_Channel_Trend
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1909
