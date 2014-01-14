CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Price_Channel_Trend - indicador para MetaTrader 5

Andrey Litvichenko | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2491
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador de tendência, com base no cruzamento de nível de pivô e sua mediana.

O Nível de Pivô é calculado pela fórmula:

PL=(MAX+MIN+CLOSE)/3

onde:

  • PL - nível Pivot;
  • MAX - preço máximo (n barras);
  • MIN - preço mínimo (n barras);
  • CLOSE - preço de fechamento.

Indicador Price_Channel_Trend

Indicador Price_Channel_Trend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1909

iBarShift iBarShift

Há um grande número de usuários que pesquisaram a função iBarShift do MQL4. Mas essa função não se encontra mais em MQL5, principalmente porque a linguagem MQL5 fornece todas as ferramentas básicas necessárias, de baixo nível, funções para processar tal ferramenta em uma biblioteca.

Nuvem em massa MA Nuvem em massa MA

Nuvens formadas pelas massas de médias móveis em diferentes períodos.

News VLine News VLine

O script adiciona linhas verticais no gráfico aos novos eventos.

ChandeQStick ChandeQStick

O indicador QStick é uma média móvel simples de n-período da diferença de preço.