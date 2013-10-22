CodeBaseРазделы
Индикаторы

Price_Channel_Trend - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Трендовый индикатор, использующий пересечение Pivot-уровня ценового канала с его медианой. Выполнен в виде цветного облака.

Расчет Pivot уровня выполняется по формуле:

PL=(MAX+MIN+CLOSE)/3

где:

  • PL - pivot уровень,
  • MAX - максимум за n баров,
  • MIN - минимум за n баров,
  • CLOSE - цена закрытия бара.

Индикатор Price_Channel_Trend

