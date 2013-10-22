Трендовый индикатор, использующий пересечение Pivot-уровня ценового канала с его медианой. Выполнен в виде цветного облака.

Расчет Pivot уровня выполняется по формуле:



PL=(MAX+MIN+CLOSE)/3



где:

PL - pivot уровень,

MAX - максимум за n баров,

MIN - минимум за n баров,

CLOSE - цена закрытия бара.





Индикатор Price_Channel_Trend

