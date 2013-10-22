Смотри, как бесплатно скачать роботов
Price_Channel_Trend - индикатор для MetaTrader 5
Трендовый индикатор, использующий пересечение Pivot-уровня ценового канала с его медианой. Выполнен в виде цветного облака.
Расчет Pivot уровня выполняется по формуле:
PL=(MAX+MIN+CLOSE)/3
где:
- PL - pivot уровень,
- MAX - максимум за n баров,
- MIN - минимум за n баров,
- CLOSE - цена закрытия бара.
Индикатор Price_Channel_Trend
