sSyncScroll - script para MetaTrader 5
1356
Script para hacer scrolling simultáneo en varios gráficos
El script se ejecuta en uno de los gráficos. Al hacer scroll en cualquiera de los gráficos, los restantes también se desplazan. La posición indicada se marca con una línea roja.
Es preferible activar la opción "Desplazar el final del gráfico desde el borde derecho" al usar el script.
