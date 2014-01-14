CodeBaseSecciones
sSyncScroll - script para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1356
Ranking:
(47)
Publicado:
Actualizado:
ssyncscroll.mq5 (7.72 KB) ver
Script para hacer scrolling simultáneo en varios gráficos

El script se ejecuta en uno de los gráficos. Al hacer scroll en cualquiera de los gráficos, los restantes también se desplazan. La posición indicada se marca con una línea roja.

Es preferible activar la opción "Desplazar el final del gráfico desde el borde derecho" al usar el script.

Script para scrolling simultáneo de los gráficos

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/677

IncRVIOnArray IncRVIOnArray

La clase CRVIOnArray está diseñada para calcular los valores de RVI (Relative Vigor Index) a partir de los buffers del indicador. El indicador Test_RVIOnArray muestra un ejemplo de uso de la clase.

Monitorización de cotizaciones (fichero mapeado en memoria) Monitorización de cotizaciones (fichero mapeado en memoria)

Este Asesor Experto es un ejemplo del uso de la DLL de Mapeado en Memoria para trabajar con las funciones de Mapeado de Ficheros. En este ejemplo, el Asesor Experto crea un fichero virtual (mapeado en memoria) y empieza a actualizarlo con las cotizaciones de un símbolo. Con este método, los Asesores Expertos pueden intercambiar datos (por ejemplo, cotizaciones) utilizando ficheros mapeados en memoria compartida.

Price_Channel_Trend Price_Channel_Trend

Indicador de tendencia, basado en el cruce del nivel de pivote y su precio mediano.

ElderImpulseSystem_HTF_Signal ElderImpulseSystem_HTF_Signal

ElderImpulseSystem_HTF_Signal muestra direcciones de tendencia de las últimas barras de ElderImpulseSystem como una secuencia de objetos gráficos. La cantidad de barras que se utilizarán se ajusta en los parámetros de entrada.