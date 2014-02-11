请观看如何免费下载自动交易
Price_Channel_Trend - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1894
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
趋势指标，基于中轴水平和其中位数的穿越。
中轴水平按如下公式计算：
PL=(MAX+MIN+CLOSE)/3
其中：
- PL - 中轴水平；
- MAX - 最大价格（n个柱形中的）；
- MIN - 最低价格（n个柱形中的）；
- CLOSE - 收盘价。
Price_Channel_Trend 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1909
