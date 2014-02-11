代码库部分
Price_Channel_Trend - MetaTrader 5脚本

Andrey Litvichenko | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
pctrend.mq5 (4.68 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

趋势指标，基于中轴水平和其中位数的穿越。

中轴水平按如下公式计算：

PL=(MAX+MIN+CLOSE)/3

其中：

  • PL - 中轴水平；
  • MAX - 最大价格（n个柱形中的）；
  • MIN - 最低价格（n个柱形中的）；
  • CLOSE - 收盘价。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1909

