La clase CRVIOnArray está diseñada para calcular los valores de RVI (Relative Vigor Index) a partir de los buffers del indicador.

Utilización:



El método Init() es llamado en la función OnInit(), con los parámetros siguientes:

int aPeriod - periodo del indicador.

- periodo del indicador. ENUM_MA_METHOD aMethod - periodo de suavizado.

El método Solve() es llamado en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();

es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc - variable prev_calculated definida en la función <OnCalculate();

- variable prev_calculated definida en la función <OnCalculate(); double aDataOpen[] - buffer con los precios Open del indicador;

- buffer con los precios Open del indicador; double aDataHigh[] - buffer con los precios High del indicador;

- buffer con los precios High del indicador; double aDataLow[] - buffer con los precios Low del indicador;

- buffer con los precios Low del indicador; double aDataClose[] - buffer con los precios Close del indicador;

- buffer con los precios Close del indicador; double aM[] - buffer intermedio para los cálculos;

- buffer intermedio para los cálculos; double aMS[] - buffer intermedio para los cálculos;

- buffer intermedio para los cálculos; double aR[] - buffer intermedio para los cálculos;

- buffer intermedio para los cálculos; double aRS[] - buffer intermedio para los cálculos;

- buffer intermedio para los cálculos; double aMain[] - buffer con los valores calculados de la línea principal;

- buffer con los valores calculados de la línea principal; double aSignal[] - buffer con los valores calculados de la línea principal.

Métodos adicionales:

int BarsRequiredMain() - devuelve el número mínimo de barras para los cálculos de la línea principal;

- devuelve el número mínimo de barras para los cálculos de la línea principal; int BarsRequiredSignal() - devuelve el número mínimo de barras para los cálculos de la línea de señal;

- devuelve el número mínimo de barras para los cálculos de la línea de señal; string Name() - devuelve una cadena con el nombre del indicador.

Test_RVIOnArray.mq5 es un ejemplo de indicador que muestra la utilizacion de la clase CRVIOnArray. El archivo IncRVIOnArray debe colocarse en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray dentro de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual).

Para un funcionamiento correcto se necesita la clase CMAOnArray definida en el archivo IncMAOnArray. Se puede obtener aquí.

El punto principal del Indicador Técnico Relative Vigor Index (RVI) es que el un mercado alcista el precio de cierre, como regla, es mayor que el precio de apertura. En un mercado bajista ocurre lo contrario. Por tanto, la idea detrás del Relative Vigor Index es que el vigor, o la energía, del movimiento se determina por su posición en el momento del cierre.