ElderImpulseSystem_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
ElderImpulseSystem_HTF_Signal muestra direcciones de tendencia de las últimas barras de ElderImpulseSystem como una secuencia de objetos gráficos coloreados de acuerdo con la dirección de la tendencia. La cantidad de barras que se utilizarán se ajusta en los parámetros de entrada. El color rojo indica una tendencia descendente, mientras que las señales de color verde indican una ascendente. El color azul se utiliza en caso de que no haya señales de tendencia.Parámetros de entrada del indicador:
La periodicidad (timeframe) y el nombre del activo financiero utilizado para el cálculo del indicador se pueden cambiar en los parámetros de entrada correspondientes. Si el parámetro de entrada Symbol_ (activo financiero) está vacío, se utilizará el símbolo actual del gráfico como activo financiero.
Los parámetros de entrada se pueden dividir en dos grandes grupos:
- Parámetros de entrada del indicador
ElderImpulseSystem:
//+-----------------------------------+ //|Parámetros de entrada del indicador| //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Activo financiero input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Periodicidad utilizada en el cálculo del indicador input int ma_period=13; // Periodo Media Móvil input int fast_ema_period=12; // MACD periodo de media rápida input int slow_ema_period=26; // MACD periodo de media lenta input int signal_period=9; // Periodo de línea de señal de MACD
- Parámetros de entrada del indicador ElderImpulseSystem_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:
//---- configuración de visualización del indicador input string Symols_Sirname="ElderImpulseSystem_Label_"; // Nombre para las etiquetas del indicador input uint BarTotal=4; // Cantidad de barras mostradas input color UpSymbol_Color=SpringGreen; // Color del símbolo ascendente input color FlSymbol_Color=Blue; // Color del símbolo sin tendencia input color DnSymbol_Color=Red; // Color del símbolo descendente input color IndName_Color=DarkOrchid; // Color para el nombre del indicador input uint Symbols_Size=34; // Tamaño del símbolo de señal input uint Font_Size=15; // Tamaño de fuente del nombre del indicador input int Xn=5; // Desplazamiento horizontal del nombre input int Yn=-20; // Desplazamiento vertical del nombre input bool ShowIndName=true; // Mostrar el nombre del indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina de colocación input uint X_=0; // Desplazamiento horizontal input uint Y_=30; // Desplazamiento vertical
En caso de que varios indicadores ElderImpulseSystem_Signal sean utilizados en el mismo gráfico, cada uno de ellos debería tener su propio valor de Symbols_Sirname (nombre para las etiquetas del indicador).
Guarde el archivo compilado del indicador ElderImpulseSystem en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators\.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/693
