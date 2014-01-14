ElderImpulseSystem_HTF_Signal muestra direcciones de tendencia de las últimas barras de ElderImpulseSystem como una secuencia de objetos gráficos coloreados de acuerdo con la dirección de la tendencia. La cantidad de barras que se utilizarán se ajusta en los parámetros de entrada. El color rojo indica una tendencia descendente, mientras que las señales de color verde indican una ascendente. El color azul se utiliza en caso de que no haya señales de tendencia.

La periodicidad (timeframe) y el nombre del activo financiero utilizado para el cálculo del indicador se pueden cambiar en los parámetros de entrada correspondientes. Si el parámetro de entrada Symbol_ (activo financiero) está vacío, se utilizará el símbolo actual del gráfico como activo financiero.

Los parámetros de entrada se pueden dividir en dos grandes grupos:

Parámetros de entrada del indicador ElderImpulseSystem:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int ma_period= 13 ; input int fast_ema_period= 12 ; input int slow_ema_period= 26 ; input int signal_period= 9 ; Parámetros de entrada del indicador ElderImpulseSystem_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:

input string Symols_Sirname= "ElderImpulseSystem_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=SpringGreen; input color FlSymbol_Color=Blue; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 5 ; input int Yn=- 20 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

En caso de que varios indicadores ElderImpulseSystem_Signal sean utilizados en el mismo gráfico, cada uno de ellos debería tener su propio valor de Symbols_Sirname (nombre para las etiquetas del indicador).

Guarde el archivo compilado del indicador ElderImpulseSystem en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators\.



