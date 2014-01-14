CodeBaseSecciones
ElderImpulseSystem_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

ElderImpulseSystem_HTF_Signal muestra direcciones de tendencia de las últimas barras de ElderImpulseSystem como una secuencia de objetos gráficos coloreados de acuerdo con la dirección de la tendencia. La cantidad de barras que se utilizarán se ajusta en los parámetros de entrada. El color rojo indica una tendencia descendente, mientras que las señales de color verde indican una ascendente. El color azul se utiliza en caso de que no haya señales de tendencia.

Parámetros de entrada del indicador:

La periodicidad (timeframe) y el nombre del activo financiero utilizado para el cálculo del indicador se pueden cambiar en los parámetros de entrada correspondientes. Si el parámetro de entrada Symbol_ (activo financiero) está vacío, se utilizará el símbolo actual del gráfico como activo financiero.

Los parámetros de entrada se pueden dividir en dos grandes grupos:

  1. Parámetros de entrada del indicador ElderImpulseSystem:
    //+-----------------------------------+
//|Parámetros de entrada del indicador|
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                  // Activo financiero
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Periodicidad utilizada en el cálculo del indicador
input int ma_period=13;                  // Periodo Media Móvil
input int fast_ema_period=12;            // MACD periodo de media rápida 
input int slow_ema_period=26;            // MACD periodo de media lenta
input int signal_period=9;               // Periodo de línea de señal de MACD
  2. Parámetros de entrada del indicador ElderImpulseSystem_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:
    //---- configuración de visualización del indicador
input string Symols_Sirname="ElderImpulseSystem_Label_"; // Nombre para las etiquetas del indicador
input uint  BarTotal=4;                                // Cantidad de barras mostradas
input color UpSymbol_Color=SpringGreen;                // Color del símbolo ascendente
input color FlSymbol_Color=Blue;                       // Color del símbolo sin tendencia
input color DnSymbol_Color=Red;                        // Color del símbolo descendente
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // Color para el nombre del indicador
input uint Symbols_Size=34;                            // Tamaño del símbolo de señal
input uint Font_Size=15;                               // Tamaño de fuente del nombre del indicador
input int Xn=5;                                        // Desplazamiento horizontal del nombre
input int Yn=-20;                                      // Desplazamiento vertical del nombre
input bool ShowIndName=true;                           // Mostrar el nombre del indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER// Esquina de colocación
input uint X_=0;                                      // Desplazamiento horizontal
input uint Y_=30;                                     // Desplazamiento vertical

En caso de que varios indicadores ElderImpulseSystem_Signal sean utilizados en el mismo gráfico, cada uno de ellos debería tener su propio valor de Symbols_Sirname (nombre para las etiquetas del indicador).

Guarde el archivo compilado del indicador ElderImpulseSystem en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators\.

ElderImpulseSystem_HTF_Signal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/693

