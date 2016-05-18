Ein Signalpfeil Indikator der zwei gleitende Durchschnitte verwendet.

Der Indikator zeigt DiNapolilevels auf dem aktuellen Chart unter Verwendung von Alerts.

Ein Flaggensignal Indikator. Die Signale werden ähnlich wie beim Fast2 Indikator berechnet. Der Unterschied ist, dass Handelssignale im Chart als korrespondierende Pfeile angezeigt werden.