Price_Channel_Trend - Indikator für den MetaTrader 5

Trendindikator basierend auf der Kreuzung von Pivotlevels und seinem Median.

Der Pivotlevel wird durch folgende Formel berechnet:

PL=(MAX+MIN+CLOSE)/3

wobei:

  • PL - Pivotlevel;
  • MAX - maximaler Preis (n Balken);
  • MIN - minimaler Preis (n Balken);
  • CLOSE - Schlußpreis.

Price_Channel_Trend Indikator

TrendlinesDay TrendlinesDay

Der Indikator zeichnet Unterstützungs- und Widerstandslinien.

EMA_Prediction EMA_Prediction

Ein Signalpfeil Indikator der zwei gleitende Durchschnitte verwendet.

DinapoliTarget_Malay DinapoliTarget_Malay

Der Indikator zeigt DiNapolilevels auf dem aktuellen Chart unter Verwendung von Alerts.

Fast3 Fast3

Ein Flaggensignal Indikator. Die Signale werden ähnlich wie beim Fast2 Indikator berechnet. Der Unterschied ist, dass Handelssignale im Chart als korrespondierende Pfeile angezeigt werden.