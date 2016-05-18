Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Price_Channel_Trend - Indikator für den MetaTrader 5
Trendindikator basierend auf der Kreuzung von Pivotlevels und seinem Median.
Der Pivotlevel wird durch folgende Formel berechnet:
PL=(MAX+MIN+CLOSE)/3
wobei:
- PL - Pivotlevel;
- MAX - maximaler Preis (n Balken);
- MIN - minimaler Preis (n Balken);
- CLOSE - Schlußpreis.
Price_Channel_Trend Indikator
