CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

OpenTime - Experte für den MetaTrader 5

satop | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1209
Rating:
(33)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
OpenTime.mq5 (35.13 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor der Idee: Iurii Tokman, Autor des MQL5-Codes: barabashkakvn.

Der Expert Advisor öffnet Positionen zum angegebenen Zeitpunkt. Sie können unterschiedliche Berechtigungen zum Öffnen der Kauf- und Verkauf-Positionen erteilen. Sie können den EA so konfigurieren, dass er die Positionen zu einem bestimmten Zeitpunkt schließt. Es können auch Stop Loss, Take Profit und ein Trailing-Stopp vereinbart werden.


Eingabeparameter

  • Option zum Schließen der Position

    • Use position closing time - 'flag' ob zeitbezogenes Schließen verwendet werden soll oder nicht.
    • Closing hour - Stunde des Schließens.
    • Minutes of position closing - Minute des Schließens.
    • Trailing - Verwenden eines Trailing-Stopps.
    • Trailing stop (in pips) - Trailing-Stopp.
    • Trailing step (in pips) - Schrittweite des Trailing-Stopps.

  • Optionen der Eröffnung einer Position

    • Opening hour - Stunde der Eröffnung.
    • Minutes of position opening - Minute der Eröffnung.
    • Duration in seconds - Dauer für die Öffnung der Position.
    • Use Sell - Erlaubnis, Verkauf-Positionen zu öffnen.
    • Use Buy - Erlaubnis, Kauf-Positionen zu öffnen.
    • Volume transaction - Volumen der Positionen.
    • Stop Loss (in pips) - Stop Loss.
    • Take Profit (in pips) - Take Profit.

  • Optionen des Expert Advisors
    • MagicNumber - Magic-Number.

Es wird empfohlen, den EA in zwei Schritten zu optimieren. Im ersten Schritt sollten nut die wichtigen Parameter optimiert werden:

OpenTime Optimierung

Wählen Sie dann die beste Variante, deaktivieren Sie die Einstellungen des ersten Schritts, und aktivieren Sie die übrigen Parameter.

Ein Ergebnis mit EURUSD,H1:

OpenTime

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19089

Pending orders by time Pending orders by time

Der Expert Advisor platziert schwebende (pending) Buy-Stop und Sell-Stop Aufträge zu angegebenen Zeitpunkten.

EA Trix EA Trix

Dieser Expert Adviser basiert auf dem TRIX ARROWS Indikator.

Anubis Anubis

Der Expert Advisor handelt die Signale folgender Indikatoren: iStdDev (zwei Indikatoren), iMACD, iCCI, iATR. Verschiebt die Position auf Breakeven.

Das ist ein Cross-Plattform МТ45 Expert Advisor Das ist ein Cross-Plattform МТ45 Expert Advisor

Der МТ45 Expert Advisor basiert auf einer Martingale Strategie. Er ist konzipiert für den Handel auf den Terminals von МetaТrader 4 und МetaТrader 5.