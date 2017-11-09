Autor der Idee: Iurii Tokman, Autor des MQL5-Codes: barabashkakvn.

Der Expert Advisor öffnet Positionen zum angegebenen Zeitpunkt. Sie können unterschiedliche Berechtigungen zum Öffnen der Kauf- und Verkauf-Positionen erteilen. Sie können den EA so konfigurieren, dass er die Positionen zu einem bestimmten Zeitpunkt schließt. Es können auch Stop Loss, Take Profit und ein Trailing-Stopp vereinbart werden.





Eingabeparameter

Option zum Schließen der Position Use position closing time - 'flag' ob zeitbezogenes Schließen verwendet werden soll oder nicht. Closing hour - Stunde des Schließens. Minutes of position closing - Minute des Schließens. Trailing - Verwenden eines Trailing-Stopps. Trailing stop (in pips) - Trailing-Stopp. Trailing step (in pips) - Schrittweite des Trailing-Stopps.



Optionen der Eröffnung einer Position Opening hour - Stunde der Eröffnung. Minutes of position opening - Minute der Eröffnung. Duration in seconds - Dauer für die Öffnung der Position. Use Sell - Erlaubnis, Verkauf-Positionen zu öffnen. Use Buy - Erlaubnis, Kauf-Positionen zu öffnen. Volume transaction - Volumen der Positionen. Stop Loss (in pips) - Stop Loss. Take Profit (in pips) - Take Profit.



Optionen des Expert Advisors MagicNumber - Magic-Number.



Es wird empfohlen, den EA in zwei Schritten zu optimieren. Im ersten Schritt sollten nut die wichtigen Parameter optimiert werden:

Wählen Sie dann die beste Variante, deaktivieren Sie die Einstellungen des ersten Schritts, und aktivieren Sie die übrigen Parameter.

Ein Ergebnis mit EURUSD,H1: