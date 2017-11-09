und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
OpenTime - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1209
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Autor der Idee: Iurii Tokman, Autor des MQL5-Codes: barabashkakvn.
Der Expert Advisor öffnet Positionen zum angegebenen Zeitpunkt. Sie können unterschiedliche Berechtigungen zum Öffnen der Kauf- und Verkauf-Positionen erteilen. Sie können den EA so konfigurieren, dass er die Positionen zu einem bestimmten Zeitpunkt schließt. Es können auch Stop Loss, Take Profit und ein Trailing-Stopp vereinbart werden.
Eingabeparameter
-
Option zum Schließen der Position
- Use position closing time - 'flag' ob zeitbezogenes Schließen verwendet werden soll oder nicht.
- Closing hour - Stunde des Schließens.
- Minutes of position closing - Minute des Schließens.
- Trailing - Verwenden eines Trailing-Stopps.
- Trailing stop (in pips) - Trailing-Stopp.
- Trailing step (in pips) - Schrittweite des Trailing-Stopps.
-
Optionen der Eröffnung einer Position
- Opening hour - Stunde der Eröffnung.
- Minutes of position opening - Minute der Eröffnung.
- Duration in seconds - Dauer für die Öffnung der Position.
- Use Sell - Erlaubnis, Verkauf-Positionen zu öffnen.
- Use Buy - Erlaubnis, Kauf-Positionen zu öffnen.
- Volume transaction - Volumen der Positionen.
- Stop Loss (in pips) - Stop Loss.
- Take Profit (in pips) - Take Profit.
-
Optionen des Expert Advisors
- MagicNumber - Magic-Number.
Es wird empfohlen, den EA in zwei Schritten zu optimieren. Im ersten Schritt sollten nut die wichtigen Parameter optimiert werden:
Wählen Sie dann die beste Variante, deaktivieren Sie die Einstellungen des ersten Schritts, und aktivieren Sie die übrigen Parameter.
Ein Ergebnis mit EURUSD,H1:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19089
