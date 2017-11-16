请观看如何免费下载自动交易
思路的作者: Iurii Tokman, mq5 代码的作者: barabashkakvn.
这个EA交易在指定的时间建立和关闭仓位。您可以为买入和卖出仓位设置独立的许可，您也可以配置EA来在某个时间关闭仓位，另外，还可以为它设置止损，获利和跟踪止损。
输入参数
-
仓位关闭的选项
- Use position closing time - 设置是否使用根据时间来平仓的标志.
- Closing hour - 平仓的小时
- Minutes of position closing - 平仓的分钟
- Trailing - 使用跟踪止损功能
- Trailing stop (in pips) - 跟踪止损值
- Trailing step (in pips) - 跟踪止损步长值
-
建立仓位的设置
- Opening hour - 建立仓位的小时
- Minutes of position opening - 建立仓位的分钟.
- Duration in seconds - 建立仓位的持续时间.
- Use Sell - 允许EA来建立卖出仓位.
- Use Buy - 允许EA来建立买入仓位.
- Volume transaction - 仓位的交易量.
- StopLoss (in pips) - 止损值.
- TakeProfit (in pips) - 获利值.
-
EA交易选项
- MagicNumber - 幻数.
推荐使用两步来优化EA，第一步中，只优化重要的参数:
然后选择最好的数值，禁止第一步中设置的参数并启用其余参数。
EURUSD,H1 上的测试结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19089
Anubis
本EA交易使用以下指标信号进行交易: iStdDev (两个指标), iMACD, iCCI, iATR. 把仓位移动到盈亏平衡点.这是一个跨平台 МТ45 EA 交易。
这个 МТ45 EA交易是基于马丁格尔策略的，它是设计用于同时支持 МetaТrader 4 和 МetaТrader 5 终端交易的。