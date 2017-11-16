思路的作者: Iurii Tokman, mq5 代码的作者: barabashkakvn.

这个EA交易在指定的时间建立和关闭仓位。您可以为买入和卖出仓位设置独立的许可，您也可以配置EA来在某个时间关闭仓位，另外，还可以为它设置止损，获利和跟踪止损。





输入参数

仓位关闭的选项 Use position closing time - 设置是否使用根据时间来平仓的标志. Closing hour - 平仓的小时 Minutes of position closing - 平仓的分钟 Trailing - 使用跟踪止损功能 Trailing stop (in pips) - 跟踪止损值 Trailing step (in pips) - 跟踪止损步长值



建立仓位的设置 Opening hour - 建立仓位的小时 Minutes of position opening - 建立仓位的分钟. Duration in seconds - 建立仓位的持续时间. Use Sell - 允许EA来建立卖出仓位. Use Buy - 允许EA来建立买入仓位. Volume transaction - 仓位的交易量. StopLoss (in pips) - 止损值. TakeProfit (in pips) - 获利值.



EA交易选项 MagicNumber - 幻数.



推荐使用两步来优化EA，第一步中，只优化重要的参数:

然后选择最好的数值，禁止第一步中设置的参数并启用其余参数。

EURUSD,H1 上的测试结果: