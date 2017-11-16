代码库部分
EA

OpenTime - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
2374
等级:
(33)
已发布:
已更新:
思路的作者: Iurii Tokman, mq5 代码的作者: barabashkakvn.

这个EA交易在指定的时间建立和关闭仓位。您可以为买入和卖出仓位设置独立的许可，您也可以配置EA来在某个时间关闭仓位，另外，还可以为它设置止损，获利和跟踪止损。


输入参数

  • 仓位关闭的选项

    • Use position closing time - 设置是否使用根据时间来平仓的标志.
    • Closing hour - 平仓的小时
    • Minutes of position closing - 平仓的分钟
    • Trailing - 使用跟踪止损功能
    • Trailing stop (in pips) - 跟踪止损值
    • Trailing step (in pips) - 跟踪止损步长值

  • 建立仓位的设置

    • Opening hour - 建立仓位的小时
    • Minutes of position opening - 建立仓位的分钟.
    • Duration in seconds - 建立仓位的持续时间.
    • Use Sell - 允许EA来建立卖出仓位.
    • Use Buy - 允许EA来建立买入仓位.
    • Volume transaction - 仓位的交易量.
    • StopLoss (in pips) - 止损值.
    • TakeProfit (in pips) - 获利值.

  • EA交易选项
    • MagicNumber - 幻数.

推荐使用两步来优化EA，第一步中，只优化重要的参数:

OpenTime 优化

然后选择最好的数值，禁止第一步中设置的参数并启用其余参数。

EURUSD,H1 上的测试结果:

OpenTime

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19089

