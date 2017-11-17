Autor da ideia - Iurii Tokman, autor do código mql5 - barabashkakvn.

O EA abre posições no horário especificado. Você pode definir permissões separadas para abrir as posições Buy e Sell. Você também pode configurar o EA para fechar as posições em um determinado momento. Além disso, é possível definir sell stop, take profit e trailing.





Parâmetros de entrada

Position closing options Use position closing time - sinalizador usar ou não o fechamento das posições segundo o tempo; Closing hour - hora de fechamento; Minutes of position closing - minutos de fechamento; Trailing ; Trailing stop (in pips) ; Trailing step (in pips) - incremento do trailing.



Position opening settings Opening hour - hora de abertura das posições; Minutes of position opening - minutos de abertura das posições; Duration in seconds - duração para abertura; Use Sell - sinalizador permitir ou proibir a abertura de posições Sell; Use Buy - sinalizador permitir ou proibir a abertura de posições Buy; Volume transaction - volume da transação; StopLoss (in pips) ; TakeProfit (in pips) .



Advisor Options MagicNumber - magic.



É recomendável realizar a otimização em duas etapas. No primeiro passo, otimize apenas os parâmetros importantes:

Em seguida, selecione a melhor variante, desative as configurações do primeiro passo e ative as configurações restantes.

Um dos resultados em EURUSD,H1: