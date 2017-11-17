CodeBaseSeções
OpenTime - expert para MetaTrader 5

Autor da ideia - Iurii Tokman, autor do código mql5 - barabashkakvn.

O EA abre posições no horário especificado. Você pode definir permissões separadas para abrir as posições Buy e Sell. Você também pode configurar o EA para fechar as posições em um determinado momento. Além disso, é possível definir sell stop, take profit e trailing.


Parâmetros de entrada

  • Position closing options

    • Use position closing time - sinalizador usar ou não o fechamento das posições segundo o tempo;
    • Closing hour - hora de fechamento;
    • Minutes of position closing - minutos de fechamento;
    • Trailing;
    • Trailing stop (in pips);
    • Trailing step (in pips) - incremento do trailing.

  • Position opening settings

    • Opening hour - hora de abertura das posições;
    • Minutes of position opening - minutos de abertura das posições;
    • Duration in seconds - duração para abertura;
    • Use Sell - sinalizador permitir ou proibir a abertura de posições Sell;
    • Use Buy - sinalizador permitir ou proibir a abertura de posições Buy;
    • Volume transaction - volume da transação;
    • StopLoss (in pips);
    • TakeProfit (in pips).

  • Advisor Options
    • MagicNumber - magic.

É recomendável realizar a otimização em duas etapas. No primeiro passo, otimize apenas os parâmetros importantes:

OpenTime optimization

Em seguida, selecione a melhor variante, desative as configurações do primeiro passo e ative as configurações restantes.

Um dos resultados em EURUSD,H1:

OpenTime

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19089

