Autor da ideia - Iurii Tokman, autor do código mql5 - barabashkakvn.
O EA abre posições no horário especificado. Você pode definir permissões separadas para abrir as posições Buy e Sell. Você também pode configurar o EA para fechar as posições em um determinado momento. Além disso, é possível definir sell stop, take profit e trailing.
Parâmetros de entrada
Position closing options
- Use position closing time - sinalizador usar ou não o fechamento das posições segundo o tempo;
- Closing hour - hora de fechamento;
- Minutes of position closing - minutos de fechamento;
- Trailing;
- Trailing stop (in pips);
- Trailing step (in pips) - incremento do trailing.
Position opening settings
- Opening hour - hora de abertura das posições;
- Minutes of position opening - minutos de abertura das posições;
- Duration in seconds - duração para abertura;
- Use Sell - sinalizador permitir ou proibir a abertura de posições Sell;
- Use Buy - sinalizador permitir ou proibir a abertura de posições Buy;
- Volume transaction - volume da transação;
- StopLoss (in pips);
- TakeProfit (in pips).
Advisor Options
- MagicNumber - magic.
É recomendável realizar a otimização em duas etapas. No primeiro passo, otimize apenas os parâmetros importantes:
Em seguida, selecione a melhor variante, desative as configurações do primeiro passo e ative as configurações restantes.
Um dos resultados em EURUSD,H1:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19089
