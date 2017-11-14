無料でロボットをダウンロードする方法を見る
OpenTime - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1171
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
アイディアの著者：Iurii Tokman、mq5コードの著者：barabashkakvn
アイディアの著者：Iurii Tokman、mq5コードの著者：barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーは指定された時間にポジションを開きます。買いポジションと売りポジションを開くための権限は別々に設定することができます。EAは特定の時刻にポジションを決済するように設定することもできます。また、決済逆指値、決済指値、トレールストップを設定することも可能です。
入力パラメータ
-
ポジション決済オプション
- Use position closing time - 時間ベースのポジション決済を使用するかどうかを設定するフラグ
- Closing hour - 決済の時間
- Minutes of position closing - 決済の分
- Trailing - トレールストップ機能の使用
- Trailing stop（ピップ単位） - トレールストップ値
- Trailing step（ピップ単位） - トレールステップ値
-
ポジションを開く際の設定
- Opening hour - ポジションを開く時間
- Minutes of position opening - ポジションを開く分
- Duration in seconds - ポジションを開くための期間（秒単位）
- Use Sell - EAが売りポジションを開くのを許可
- Use Buy - EAが買いポジションを開くのを許可
- Volume transaction - ポジションボリューム
- StopLoss（ピップ単位） - 決済逆指値
- TakeProfit（ピップ単位） - 決済指値
-
アドバイザーオプション
- MagicNumber - マジック
EAは2つのステップで最適化することをお勧めします。最初のステップでは、重要なパラメータのみを最適化します。
その後、最良のバリアントを選択し、最初のステップから設定を無効にし、残りのパラメータを有効にします。
EURUSD H1での結果の1つ：
