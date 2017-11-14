コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

OpenTime - MetaTrader 5のためのエキスパート

satop | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1171
評価:
(33)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
OpenTime.mq5 (35.13 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイディアの著者Iurii Tokmanmq5コードの著者barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーは指定された時間にポジションを開きます。買いポジションと売りポジションを開くための権限は別々に設定することができます。EAは特定の時刻にポジションを決済するように設定することもできます。また、決済逆指値、決済指値、トレールストップを設定することも可能です。


入力パラメータ

  • ポジション決済オプション

    • Use position closing time - 時間ベースのポジション決済を使用するかどうかを設定するフラグ
    • Closing hour - 決済の時間
    • Minutes of position closing - 決済の分
    • Trailing - トレールストップ機能の使用
    • Trailing stop（ピップ単位） - トレールストップ値
    • Trailing step（ピップ単位） - トレールステップ値

  • ポジションを開く際の設定

    • Opening hour - ポジションを開く時間
    • Minutes of position opening - ポジションを開く分
    • Duration in seconds - ポジションを開くための期間（秒単位）
    • Use Sell - EAが売りポジションを開くのを許可
    • Use Buy - EAが買いポジションを開くのを許可
    • Volume transaction - ポジションボリューム
    • StopLoss（ピップ単位） - 決済逆指値
    • TakeProfit（ピップ単位） - 決済指値

  • アドバイザーオプション
    • MagicNumber - マジック

EAは2つのステップで最適化することをお勧めします。最初のステップでは、重要なパラメータのみを最適化します。

OpenTime最適化

その後、最良のバリアントを選択し、最初のステップから設定を無効にし、残りのパラメータを有効にします。

EURUSD H1での結果の1つ：

OpenTime

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19089

Pending orders by time Pending orders by time

このエキスパートアドバイザーは指定された時に未決買い逆指値注文と売り逆指値注文を設定します。

EA Trix EA Trix

TRIX ARROWS指標に基づいたエキスパートアドバイザーです。

Anubis Anubis

このエキスパートアドバイザーはiStdDev（2指標）、iMACD、iCCI、及びiATRの指標シグナルに従って取引します。ポジションの損益分岐点への移動

これはМТ45クロスプラットフォームエキスパートアドバイザーです。 これはМТ45クロスプラットフォームエキスパートアドバイザーです。

このМТ45エキスパートアドバイザーはマルティンゲール戦略に基づいており、МetaTrara4及びМetaТrader5ターミナルでの取引用に設計されています。