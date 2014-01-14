Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TrendlinesDay - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
nsi2000
Este indicador dibuja líneas tendenciales de soporte y resistencia.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 28.03.2008.
Indicador TrendlinesDay
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1908
