TrendlinesDay - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones: 1320
1320
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

nsi2000

Este indicador dibuja líneas tendenciales de soporte y resistencia.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 28.03.2008.

Indicador TrendlinesDay

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1908

