Indicadores

TrendlinesDay - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2909
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

nsi2000

O indicador desenha linhas de tendência de suporte e de resistência.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 28.03.2008.

O indicador TrendlinesDay

O indicador TrendlinesDay

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1908

