Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TrendlinesDay - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2909
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
nsi2000
O indicador desenha linhas de tendência de suporte e de resistência.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 28.03.2008.
O indicador TrendlinesDay
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1908
Tamanhos das Máximas e Mínimas
O indicador mostra os Tamanhos das Máximas e Mínimas e seus valores durante o período determinado.DinapoliTarget_Malay
O indicador mostra os níveis de DiNapoli no gráfico atual usando alertas.
IncGUI_ColorInput
Controle gráfico para seleção de cores.EMA_Prediction
Um indicador semáforo de seta que utiliza duas médias móveis.